Brescia Calcio Udinese

Dimanche prochain à 15h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de Serie A, qui mesurera le Brescia Calcio et à Udinese dans le Mario Rigamonti.

02/08/2020

À 15h09

CET

Il Brescia Calcio Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-troisième journée après avoir subi une défaite contre le Bologne dans le match précédent pour un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 22 matchs disputés à ce jour en Serie A et ont ajouté une séquence de 20 buts marqués contre 41 buts.

Côté visiteurs, le Udinese n’a pas pu gagner à Inter lors de sa dernière rencontre (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière dans le tournoi.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Brescia Calcio Il a gagné une fois, a été battu huit fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. À la maison, Udinese Il a perdu huit fois et a dessiné une fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de Brescia Calcio et le solde est de deux victoires, quatre défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs accumulent des victoires complètes dans le stade de Brescia Calcio, ils ont déjà remporté trois matchs à domicile. La dernière fois qu’ils ont Brescia Calcio et le Udinese En compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est conclu avec un score de 0-1 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de neuf points sur le Brescia Calcio. Il Brescia Calcio Il arrive au match avec 15 points dans son casier et occupe la dix-neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont placés en quinzième position avec 24 points.