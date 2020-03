Brescia, Cellino ironique après les reports du week-end: “J’espère qu’ils annulent le championnat”

Massimo Cellino, qui a pris la parole aujourd’hui au Parlement grec, a repassé les intérêts du report des matches qui, initialement, le week-end dernier, auraient dû être joués à huis clos: “Chacun regarde ses propres intérêts et si nous regardons tous notre potager, le problème n’est pas résolu. O il y a un problème national ou on se moque de nous et ce qui s’est passé est mortifiant. On joue tous quelque chose. Si je dois regarder mon Brescia, j’espère qu’ils annulent le championnat, mais c’est évident que ça ne peut pas se faire (rires). Lecce -Atalanta, ils ont fait voyager le peuple de Bergame et si le problème du virus est réel, il n’y a que cette décision prise. Des décisions sont prises pour des faveurs politiques “.