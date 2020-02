Brescia, Corini a confirmé: la note | marché

la Brescia Eugenio confirme Corini malgré le KO, immédiatement de retour, contre le Bologne. Voici la note de presse rapportée par Ansa: “les résultats négatifs obtenus au cours de la dernière période témoignent que de toute évidence, certaines erreurs ont été commises par tout le monde. Cela dit, il est important de réitérer la pleine confiance du propriétaire dans le travail de l’entraîneur et de son personnel. et nous avons l’intention de continuer avec cette équipe avec un engagement encore plus grand et un peu plus de positivité. L’équipe et l’équipe sont là et nous donnerons tous à 100% pour atteindre notre objectif “.