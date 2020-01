Brescia, Corini: «Frustrant de perdre après de telles performances» | Serie A

Eugenio Corini, entraîneur du Brescia, a parlé aux microphones de Sky Sport à la fin du match perdu 1-0 contre Milan: “C’est frustrant de performer à ce niveau et non de marquer des points, mais dans la souffrance il faut trouver de l’énergie et du courage pour continuer à faire ce type de football. Il ne faut pas en être victime: nous sommes les architectes de notre destin. Donc même si nous regrettons de devoir continuer dans cet esprit pour les 17 prochains matchs “.

SUR TONALES – “C’est un talent extraordinaire: il combine de grandes compétences physiques avec ces techniques, ajoutant du travail quotidien. Il nous aidera également à rechercher le salut pour nos fans. Ce soir, voir le Rigamonti complet était excitant.”

SUR BALOTELLI – “Je m’attends à une application quotidienne. Il y a quelque chose à classer, mais c’est un joueur d’un niveau différent et il doit le montrer.”