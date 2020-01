Brescia-Milan 0-0 EN DIRECT | Primapagina

Le deuxième jour du retour du Serie A s’ouvre sur un défi lombard: à 20h45 Brescia et Milan ils se défient à Rigamonti. Rondinelle en quête d’un succès qui manque depuis la mi-décembre, précieux pour relancer dans la course au salut, les Rossoneri en quête de la troisième victoire consécutive pour poursuivre la montée en Europe.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – Les trois derniers matches sont tous en faveur de Milan: trois victoires et 5-0 partiels, mais les Rossoneri n’ont jamais remporté quatre matchs consécutifs contre Brescia. La Rondinelle, cependant, n’a rencontré le succès qu’une seule fois lors des 19 derniers matches de Serie A avec l’AC Milan, 1-0 en mai 2003. Il n’y aura pas d’ex-round Mario Balotelli (disqualifié), il y aura à la place Zlatan Ibrahimovic qui a en revanche d’excellents souvenirs contre Brescia: première victime de Serie A (à l’époque de la Juventus), le Suédois a pris part à quatre buts lors des trois matchs disputés en championnat contre Rondinelle (deux buts, deux passes décisives), dont un but et une passe décisive dans le seul match joué jusqu’ici avec le maillot de Milan.

Début du coup de sifflet à 20 h 45, en direct sur Calciomercato.com Brescia-Milan.

