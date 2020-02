Brescia, responsable de l’exemption de Corini: Diego Lopez prêt

Pour la deuxième fois de la saison Eugenio Corini est exempté. Comme annoncé sur le site officiel de la Brescia, l’entraîneur lombard a été relevé de son travail: la défaite 2-1 samedi à Bologne (Torregrossa, Orsolini et Bani les buteurs) et le mauvais classement de la Rondinelle, actuellement dernier avec le Spal avec 15 points en 22 matchs (4 victoires, 3 nuls et 15 défaites). Alors qu’à l’occasion de la première dérogation Corini avait été remplacée par Fabio Grosso, puis à son tour remplacée par le retour de Corini, dans ce cas il faudrait Diego Lopez le nouveau directeur de Brescia.

Le communiqué de presse

“Brescia Calcio annonce avoir relevé Eugenio Corini du poste d’entraîneur de l’équipe première. La Société tient à remercier Monsieur Corini et tout son personnel pour le professionnalisme, le dévouement et l’engagement dont ils ont fait preuve “.