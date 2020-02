Brescia vs Napoli LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 25 Serie A 2019-2020

Match entre équipes dans le besoin nous aurons ce vendredi 21 février, ouvrant le 25ème jour de la Serie A 2019-2020, quand il Brescia Cherchez à profiter de votre statut local pour ajouter un triomphe précieux en recevant un Napoli qui ne peut pas échouer, vous devez gagner lors de votre visite à Mario Rigamonti.

Hora et Canal Brescia vs Napoli

Siège: Stadio Mario Rigamonti, Brescia Lombardie, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie. 16h45 d’Argentine. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine.

Brescia vs Napoli LIVE

L’image de Brescia Il a eu une campagne compliquée qui semble les condamner à descendre, mais ils gardent toujours leurs cheveux, même si en 24 dates ils totalisent seulement 4 victoires, 4 nuls et ont été battus en 16 matchs.

Le Rondinelle Cela vient d’une nouvelle défaite le jour dernier lorsque j’ai dû visiter la Juventus dans un duel où ils ont concouru comme ils le pouvaient, mais ont fini par tomber 2-0.

De son côté, le Napoli Cela a été l’une des déceptions du tournoi en cours de se battre en demi-table loin du titre qui était son objectif. En 24 jours, ils n’ont ajouté que 9 victoires, 6 nuls et 9 matchs perdus.

Gli Azzurri Il est venu faire une pause le jour dernier quand j’ai dû visiter le Cagliari en réalisant un bon triomphe grâce au score solitaire de Dries Merts, en duel où le Chucky Lozano Il n’a pas été convoqué.

Les deux Brescia comme lui Napoli ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire une pause dans la lutte pour leurs buts; dans le tableau général on trouve Le Rondinelle en avant-dernière position avec 16 points, tandis que Gli Azzurri neuvième vitesse avec 33 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Brescia vs Napoli.

