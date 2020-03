Brésil: les portes fermées à Rio de Janeiro et à Sao Paulo | Estero

Le Brésil note également l’urgence du coronavirus, mais n’arrête toujours pas le football. Aujourd’hui, cependant, le ministère de la Santé a établi que Rio et San Paolo ne devraient être joués qu’à huis clos. La décision est immédiatement exécutoire, donc depuis les matches de demain et dimanche, six au total entre le championnat Carioca et le championnat Paulista. Particulièrement déçu les fans de Botafogo, qui ne pourront pas assister aux débuts de l’ex japonais Milan Honda lors du match du stade ‘Nilton Santos’ contre Bangu.