“Brésil ou Italie? Je n’ai pas encore décidé”

Une saison à encadrer, la première du football européen, celle de Gabriel Martinelli. Talent brésilienarsenalL’attaquant né en 2001 est arrivé d’Italie pour environ 7 millions de livres en juillet dernier a récolté 26 apparitions et 10 buts. Au cours des derniers mois, il a étonné tout le monde et est certainement un candidat pour être l’un des acteurs les plus importants de la décennie qui vient de commencer.

Mais nous, les Italiens, devons avoir un œil sur Martinelli. Oui, car bien qu’il soit né près de San Paolo, le garçon a aussi des Origines italiennes. Et n’ayant pas encore été déployé par l’équipe nationale d’or vert en matchs officiels, il peut encore être appelé par la sélection italienne.

Un Brésilien à la cour de Mancini?

Nous avions déjà évoqué cette hypothèse en octobre dernier, lorsque Martinelli a affronté le football qui compte et ça commençait à illuminer les jours gris de Londres.

Maintenant, une lumière d’espoir pourrait s’allumer … une lumière bleue. Interviewé par Globo Esporte, le garçon a déclaré:

«Je n’ai pas encore décidé, jouer pour le Brésil me permettrait de réaliser l’un des rêves que je fais depuis mon enfance. Les Jeux Olympiques? Ce serait un rêve de participer, j’espère être là quand l’occasion se présentera. “

Nous verrons quelle sera la décision de Martinelli, en espérant qu’il puisse aider les garçons de Mancini, peut-être déjà l’année prochaine pour les Européens.