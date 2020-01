Brésil vs Bolivie: Henry Vaca a été expulsé après une terrible faute et ne jouera pas contre le Pérou en U23 pré-olympique | VIDEO Sélection péruvienne

Il ne rencontrera pas le Pérou en pré-olympique U23. Henry Cow Il a fait une terrible erreur dans le Brésil vs Bolivie et a été expulsé du duel entre son équipe et le “Scratch”. Sur ce, il dit au revoir à la première phase du concours de sélection.

L’ancien joueur de l’Université des sports et capitaine de l’équipe bolivienne, a été l’un des meilleurs éléments du match qui se déroule au stade Centennial d’Arménie (Colombie). Malgré cela, ce carton rouge n’a pas permis de terminer la comparaison.

Brésil et Bolivie les visages sont vus pour la quatrième date du groupe B dans la phase pré-olympique des moins de 23. Dans cette série, les deux sélections coïncident avec le Pérou, un casting qui jouera son classement le dernier jour de la compétition.

Henry Cow Il est l’un des joueurs les plus dangereux de Bolivie, donc Nolberto Solano respirera facilement sans avoir à affronter le talentueux joueur, considéré comme le «Messi bolivien».

