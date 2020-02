Brest 1-1 FC Girondins Bordeaux

Le match a eu lieu ce mercredi à Francis-Le Ble et qui a fait face à la Brest et à Bourgogne Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Il Brest Il avait l’intention d’améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Dijon FCO par un score de 3-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, FC Girondins Bordeaux n’a pas dépassé les tables avec un résultat de 0-0 contre le Olympique de Marseille. Après le résultat obtenu, l’équipe locale était en quatorzième position, tandis que le Bourgogne Il est resté à la douzième place à la fin du match.

La première moitié de la réunion a commencé positivement FC Girondins Bordeaux, qui a ouvert son compte de notation grâce à un objectif de Hwang Ui-Jo à la 10e minute, terminant la première période avec un 0-1 à la lumière.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe de Brest, qui a mis les planches avec un peu de Loris Benito à la minute 80, concluant le duel avec un score final de 1-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Brest ils sont entrés Gaetan Charbonnier, Brendan Chardonnet et Yoann Court remplacer Alexandre Mendy, Cristian Battocchio et Samuel Grandsirtandis que le Bourgogne a donné accès à Ruben Brown, Yacine Adli et Josh Maja pour Jimmy Briand, Remi Oudin et Youssef Ait Bennasser.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Brest (spécifiquement pour Ludovic Baal e Irvin Cardona). Il a également montré un carton rouge à l’équipe à domicile, ce qui a entraîné l’expulsion de Jean Charles Castelletto. L’équipe visiteuse a quitté le jeu de cartes propre.

Après avoir terminé le jeu avec cette cravate, le FC Girondins Bordeaux Il était à la douzième place du tableau avec 31 points. De son côté, le Brest Ce point atteint, il atteint la quatorzième place avec 29 points après le match.

Lors du prochain match de la compétition, le Brest fera face à la Stade Rennes et le FC Girondins Bordeaux jouera contre lui FC Metz, les deux matchs se joueront à domicile

Fiche techniqueBrest:Gautier Larsonneur, Julien Faussurier, Jean Charles Castelletto, Jean-Kevin Duverne, Ludovic Baal, Samuel Grandsir (Yoann Court, min.83), Cristian Battocchio (Brendan Chardonnet, min.70), Mathias Autret, Haris Belkebla, Irvin Cardona et Alexandre Mendy (Gaetan Charbonnier, min. 67)FC Girondins Bordeaux:Benoit Costil, Enock Kwateng, Pablo Castro, Loris Benito, Youssouf Sabaly, Remi Oudin (Yacine Adli, min. 63), Toma Basic, Youssef Ait Bennasser (Josh Maja, min. 83), Nicolas de Preville, Hwang Ui-Jo et Jimmy Briand (Rubén Pardo, min. 61)Stade:Francis-Le BleButs:Hwang Ui-Jo (0-1, min. 10) et Loris Benito (1-1, min. 80)