Brest 2-1 Amiens SC

Il Brest ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-1 contre le Amiens ce samedi dans le Francis-Le Ble. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il Brest Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté à domicile par un score de 2-5 à Toulouse FC. De la part de l’équipe visiteuse, le Amiens SC est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Montpellier HSC. Avec cette défaite, Amiens SC Il s’est classé dix-huitième à la fin du match, tandis que le Brest C’est le treizième.

25/01/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour l’équipe Brest, qui a créé le lumineux avec un peu de Alexandre Mendy à 51 minutes. Mais plus tard Amiens SC égalé le match en mettant 1-1 grâce à un but de Sehrou Guirassy à la 58e minute. Cependant, l’équipe locale à 83 minutes a été mise en avant à travers un Irvin Cardona, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Brest qui sont entrés dans le jeu étaient Samuel Grandsir, Mathias Autret et Brendan Chardonnet remplacer Yoann Court, Alexandre Mendy e Irvin Cardonatandis que les changements de Amiens étaient Fousseni Diabate, Chadrac Akolo et Moussa Konate, qui est entré pour remplacer Quentin Cornette, Gael Kakuta et Alexis Blin.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont deux à Brest (spécifiquement pour Julien Faussurier et Alexandre Mendy) et trois à Amiens (Bakaye Dibassy, Sehrou Guirassy et Thomas Monconduit).

Après avoir vaincu le match, le Brest il était placé avec 28 points à la treizième position du tableau de classement à la fin du match, tandis que le Amiens SC Il s’est classé dix-huitième avec 18 points, au lieu de la permanence des séries éliminatoires.

Le lendemain, l’équipe de Oliver Dall’Oglio fera face à Dijon FCOtandis que le Amiens SC sera mesurée par rapport à la Toulouse FC.

Fiche techniqueBrest:Gautier Larsonneur, Julien Faussurier, Jean Charles Castelletto, Jean-Kevin Duverne, Romain Perraud, Cristian Battocchio, Hugo Magnetti, Alexandre Mendy (Mathias Autret, min.83), Yoann Court (Samuel Grandsir, min.69), Irvin Cardona (Brendan Chardonnet, min.90) et Gaetan CharbonnierAmiens SC:Régis Gurtner, Arturo Calabresi, Aurelien Chedjou, Bakaye Dibassy, ​​Haitam Aleesami, Bongani Zungu, Alexis Blin (Moussa Konate, min.87), Thomas Monconduit, Gael Kakuta (Chadrac Akolo, min.82), Sehrou Guirassy et Quentin Cornette (F Diabat, min.75)Stade:Francis-Le BleButs:Alexandre Mendy (1-0, min. 51), Sehrou Guirassy (1-1, min. 58) et Irvin Cardona (2-1, min. 83)