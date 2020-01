Brest Amiens SC

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la vingt et unième journée de Ligue 1, qui affrontera le Brest et à Amiens dans le Francis-Le Ble.

24/01/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il Brest arrive avec désir au vingt et unième jour après avoir vaincu le Toulouse FC dans le Stade de Toulouse 2-5, avec des buts de Hiang’a Mbock, Yoann Court, Irvin Cardona et Gaetan Charbonnier. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 20 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 avec un bilan de 26 buts en faveur et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Amiens SC perdu par un score de 1-2 lors du match précédent contre Montpellier HSC, de sorte qu’il cherchera une victoire contre le Brest pour redresser le parcours du championnat.

En tant que local, le Brest Il a gagné quatre fois, a été battu une fois et a tiré cinq fois en 10 matchs, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points dans sa poche. En tant que visiteur, le Amiens SC Il a un bilan d’une victoire, six défaites et trois nuls en 10 matchs joués, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade de la Brest Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Francis-Le Ble, résultant en trois défaites et deux tirages en faveur de Brest. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs au stade de Brest. La dernière fois que ces équipes ont joué dans ce tournoi était en novembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 1-0 pour les visiteurs.

Aujourd’hui, entre Brest et le Amiens SC Il y a une différence de sept points dans le classement. L’équipe de Oliver Dall’Oglio Il est à la quatorzième place avec 25 points dans son casier. De son côté, le Amiens SC Il compte 18 points et occupe la dix-huitième position du classement.