Brian Fernández a été séparé du campus de Columbus

Brian Fernandez a été séparé du campus de Colon en raison des problèmes personnels qu’il a. Ce qui a précipité la décision a été l’absence de formation mardi à Santa Fe. De cette façon, il restera lié, pour le moment, mais ne s’entraînera pas avec la première équipe.

Dimanche dernier, il a fait ses débuts dans le “Sabalero” avant Banfield. Diego Osella Il avait décidé d’entrer après 14 minutes de la deuxième mi-temps, mais n’a pas réussi à éviter la défaite 1-0 au Elephant Cemetery.

Brian arrivé en janvier pour Colon, club dont il est fan, après s’être déconnecté de Portland Timbers de la MLS, où il avait été renvoyé pour non-respect du programme de lutte contre les toxicomanies.

Déjà au club santafesino, il a passé une semaine sans entraînement la semaine précédant le redémarrage de la Super League puisqu’il avait été licencié pour “problèmes personnels”. Il est revenu, a joué contre Banfield et ce mardi, il était de nouveau absent.

“Ils ont volé une montre puis ont jeté une brique dans le camion. Ils sont venus et ont dit: ‘Êtes-vous Brian, celui de Santa Fe?’ Je ne m’attendais pas à vivre quelque chose comme ça, qu’ils me menacent et plus venant d’un père juste pour la chemise “, a-t-il déclaré mardi.