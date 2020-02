Brian Fernández a fait ses débuts avec le maillot Columbus: “Nous vous demandons d’être avec nous”

Après avoir résolu vos problèmes personnels, Brian Fernández a fait ses débuts attendus avec le maillot Columbus, le club de ses amours. L’ancien attaquant Racing est entré dans la seconde moitié, mais ne pouvait pas éviter la défaite contre Banfield.

Une fois le match terminé, certains fans du Sabalero ont sifflé l’équipe et Fernández a répondu: “Celui qui connaît le football le comprend, celui qui ne le fait pas, on baise. Nous vous demandons d’être avec nous, de nous accompagner. Il y a beaucoup de gens qui passent dans la galerie, mais Je sais que ceux qui baisent sont des gens qui ne connaissent pas le football. Ils ne réalisent pas que nous souffrons là-dedans et nous voulons même obtenir un point. Mais bon, c’est le football. “

Pour sa part, l’attaquant a analysé la défaite contre le Drill: “Nous avons eu une erreur et nous avons payé cher. La vérité est que je suis heureux de faire mes débuts, mais triste à cause d’une erreur que nous payons chèrement. ”

“Nous sommes dans une situation qui n’est pas facile (à cause du déclin), nous devons lancer de la même manière. Si nous sommes unis et le faisons de la meilleure façon, nous gagnerons. Il faut penser à la Défense et à la Justice, il n’y en a pas d’autre. Il faut travailler pour décoller, le football est comme ça. Personnellement, je suis très heureux d’être dans le club que j’aime tant, même si je ne peux pas faire de mon mieux. J’ai essayé de toujours donner le ballon à un coéquipier, les choses ne se sont pas passées, mais maintenant nous devons commencer dans le prochain match, car rien d’autre ne peut être fait “, a conclu Brian.

Avec cette défaite, Columbus était très proche de la zone de relégation: sept points de Patronato et huit de Gymnastique. Le Sabalero est toujours à l’extérieur, mais vous devrez commencer à gagner pour ne pas souffrir. Cela dépendra et une grande partie des points que Aldosivi ajoute, qui se divisent différemment.