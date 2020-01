Brian Fernández arrive à Colon

Finalement, il y avait accord et Brian Fernández jouera à Colón. Après quelques jours de négociations, le joueur signera un contrat avec trois ans et demi après avoir traversé Portland Timbers de la MLS.

Bien que le Fenerbahçe turc et le club chilien Unión La Calera aient montré de l’intérêt, le joueur a décidé de l’équipe dont il est fan.

L’attaquant, qui a également joué dans des clubs comme Defence and Justice, Racing et Sarmiento de Junín, reviendra ainsi sur le football argentin et deviendra le nouveau renfort de Columbus après l’arrivée de l’Uruguayen Rafael García, arrivé de Montevideo National.