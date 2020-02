Brian Sarmiento a rappelé sa rencontre avec Ricardo Centurion: “Il n’était pas encouragé à me dire des choses en face”

Beaucoup se demandent quelle est la vie de Brian Sarmiento. Le joueur qui a traversé Banfield et Newell´s et a eu une agitation médiatique qui l’a amené à participer à Showmatch. “Tamo active” était l’un de ses tubes avec lesquels il était une tendance dans les réseaux sociaux. Actuellement, le milieu de terrain a 29 ans et joue dans Tous les garçons, équipe qui milite dans le Premier National.

Dans le défi de 90 secondes, Sarmiento Il a parlé de divers sujets. Parmi eux, il se souvient d’une anecdote avec Ricardo Centurion lors d’une rencontre entre Banfield et La bouche. C’était le 11 mars 2017 et le Xeneize, à l’époque dirigée par Guillaume Boue de Schelotto, gagné par 2 à 0 avec deux buts Darío Benedetto à l’ensemble de Julio César Falcioni. Dans cette comparaison, Ricky moqué de Brian et le joueur de l’exercice à ce moment-là n’aimait rien.

Le journaliste qui relève le défi, @Ezzekiellui a demandé s’il avait traversé à nouveau Centurion après cette moquerie. Sarmiento Il n’a pas hésité: “Oui, je l’ai franchi.” Et il vous a dit des choses en face? il a consulté @Ezzekiel. “Non, il n’a rien dit en face”, a-t-il répondu Brian.

D’un autre côté, il a dit qu’il regrettait plus ou moins d’avoir “été si médiatique”. De plus, on lui a demandé dans quelle équipe il aurait aimé jouer et il a répondu: “Rivière“. -Quel joueur vous a le plus insulté? –Furios, a répondu le footballeur entre autres perles.