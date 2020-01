Brighton et Hove Albion achèvent la signature permanente d’Aaron Mooy de Huddersfield Town

Le milieu de terrain néerlandais de Brighton Aaron Mooy (C) célèbre le premier but de son équipe lors du match de football de Premier League anglaise entre Bournemouth et Brighton et Hove Albion au Vitality Stadium de Bournemouth, dans le sud de l’Angleterre le 21 janvier 2020. (Photo de Glyn KIRK / . ) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Aucune utilisation avec des contenus audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’émulation vidéo. Utilisation en parallèle des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par GLYN KIRK / . via .)

Brighton & Hove Albion ont finalisé la signature permanente d’Aaron Mooy de Huddersfield Town sur un contrat permanent, après la période de prêt du milieu de terrain au cours de la première moitié de la saison.

Excellente première moitié de saison

Les performances impressionnantes de Mooy au cours de la première moitié de la saison lui ont valu un départ permanent d’Huddersfield.

Le joueur de 29 ans a deux buts et une passe décisive à son nom en 18 matches, mais a été un joueur néfaste au milieu du parc pour Graham Potter.

Le point culminant de l’international australien lors de son prêt a été une performance gagnante contre Bournemouth pendant la période de Noël. Sa présence offensive l’a vu marquer le but vainqueur lors d’une victoire 2-0 au stade Amex.

Mooy est ravi de rendre l’accord permanent

Parlant de rejoindre les Seagulls de façon permanente, Mooy a déclaré au site officiel de Brighton: «Je suis ravi, j’ai vraiment apprécié mon temps avec le club jusqu’à présent et ma famille est également installée, ce qui est très important pour moi .

«J’espère que cela peut continuer et que je peux continuer à aider l’équipe. On ne sait jamais à quoi s’attendre dans le football, mais j’ai parlé à Maty Ryan plusieurs fois avant de rejoindre, et il m’a dit de bonnes choses.

«Nous avons toujours été de bons amis et il avait raison avec ce qu’il m’a dit. J’apprécie le terrain d’entraînement, le stade, les fans, la ville et tout le reste.

«C’était génial et j’espère que je pourrai continuer à en profiter. En ce moment, les fans semblent m’aimer aussi, donc c’est bien. “

Pendant ce temps, le manager Graham Potter a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord permanent avec Aaron et Huddersfield. Il a été un joueur important pour nous et aura un rôle clé à jouer à l’avenir. “

“Nous savions ce qu’Aaron apporterait, et il s’est avéré être un excellent ajout à notre équipe et un grand professionnel sur et en dehors du terrain.”

