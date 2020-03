Brighton offre à Leeds l’espoir d’un accord permanent pour Liverpool et Arsenal

Date de publication: vendredi 20 mars 2020 9:06

Brighton se prépare à la sortie du défenseur Ben White cet été, ouvrant la porte à Leeds, Liverpool et Arsenal, selon un rapport.

White a sérieusement impressionné lors de son prêt d’une saison à Leeds, devenant un élément clé de leur équipe alors qu’ils poussent pour la promotion hors du championnat.

Alors qu’ils peuvent être obligés d’attendre un peu plus longtemps pour assurer leur retour tant attendu sur le vol supérieur, les pensées se tournent déjà vers le volume d’affaires que Leeds ferait s’ils étaient promus – avec Aston Villa, qui coûte cher, et les plus réservés. Norwich prouve cette saison qu’il n’y a pas de formule parfaite.

Le journaliste de l’Athletic Phil Hay a mis en doute les chances que Leeds entreprenne une refonte majeure lors de sa promotion, révélant dans un Q&R que Marcelo Bielsa préférerait maintenir l’essentiel de ses options actuelles.

Signer White sur une base permanente serait une affaire importante pour Leeds, s’ils peuvent effectivement se le permettre, et ils ont été stimulés dans leurs espoirs par la révélation que Brighton est déjà à la recherche de remplaçants.

Selon Football Insider, Brighton a désigné le jeune Wolves Dion Sanderson (qui est actuellement prêté à Cardiff City) comme remplaçant potentiel, afin de garder leurs options à long terme prometteuses.

Cela suggère qu’ils sont prêts à laisser les Blancs partir, Liverpool et Arsenal devant tester la résolution de Brighton – les deux clubs ayant probablement plus de pouvoir d’achat que Leeds.

Le blanc serait évalué à 20 millions de livres sterling, une redevance qui peut être hors de portée du championnat – mais n’exclurait pas Liverpool ou Arsenal.