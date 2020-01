Brindisi de retour avec Casarano, tandis que la planche pense déjà à un avenir dans le style

BRINDISI. Le vingtième jour du championnat, le Brindisi de M. Ciullo a un impact de 1-1 contre le Casarano formé par Bitetto. Derby animé des Pouilles, les invités passent grâce à un but propre puis au tirage au sort des hôtes en finale de la première fraction.

AUTORETE PUIS EGAL SUR GONG

La première action digne de mention intervient après seulement vingt secondes avec un étrier d’Ancora dérangé par Al Tumi qui s’étire à sa droite. Les invités répondent au 6 ‘avec une conclusion voûtée de Mincica qui ne cadre pas le miroir. A 14 ‘Coup franc de Mincica du côté droit pour la tête de Palmisano qui fut détourné pour un corner par un Pizzolato prudent. Dans le coin suivant, battu par Mincica, c’est le même numéro 7 pour frapper la tête mais sans cadrer la porte. A 23 ‘, le rossazzurri prend les devants: un centre venant de la droite de Palmisano est détourné dans le filet par une tête de Ianniciello qui se moquait de Pizzolato en envoyant le ballon dans le corner. Casarano, après avoir marqué l’avantage, réduit considérablement le rythme de la course. À la fin de la première mi-temps, les garçons de M. Ciullo se sont emparés du tirage: un coup franc de Marino, espionné par Ancora et une patte gagnante de Fruci’s sill qui signe son premier but du championnat. Le premier se termine 1-1.

TOAST AUX POINTS, MAIS CE N’EST PAS ASSEZ

Au début de la seconde mi-temps, l’équipe de biancazzurra se montre frustrée à la volée avec la gauche du capitaine Marino qui termine en bas. À 4 ‘, une diagonale venimeuse d’Escu est murée par l’arrière-garde rouge-bleu qui déjoue le danger dans le coin. Au huitième flipper sensationnel dans la zone casaranaise: le rasoir d’Ancora rejeté par Al Tumi, bat et reprend dans la zone avec Touré qui ne tarde pas à lancer le but non gardé dans le filet. A 12 ‘, Casarano se présente: un centre venant de la gauche de Versienti pour l’aventurier Palmisano qui envoie un flat depuis une position favorable. A 25 ‘une occasion colossale pour les hôtes: punition de Marino, gonflé par Ancora et en-tête sûrement touché par Dario mais la trajectoire est centrale et Al Tumi bloque confortablement le ballon. Peu de temps après l’action personnelle d’Ancora qui jongle et va à la conclusion avec la droite avec la balle se terminant sur le côté. A 39 ‘Marino tente une punition à distance sidérale mais Al Tumi n’est pas surpris en bloquant le ballon en deux étapes. Au “Fanuzzi” se termine 1-1 entre Brindisi et Casarano.

VERS L’AVENIR

Entre-temps, une nouveauté importante arrive à la maison biancazzurra, le samedi 18 janvier 2020 au siège social de Brindisi FC, la réunion ordinaire à laquelle ils ont participé s’est tenue: V&V Srls, en la personne du président Ing. Umberto Vangone, ainsi que partenaire et administrateur unique du Club et du membre Andrea Vertolomo, du membre Francesco Bassi, de Consiglia Lacorte, membre et président de PerBrindisi et de Sergio Pizzi, vice-président de PerBrindisi. À la fin de la nomination susmentionnée, il a été décidé que une augmentation de capital sera réalisée dans les trente prochains jours, de 10 000 € à 100 000 €, en vue d’une restructuration de l’entreprise, en vue de la prochaine saison sportive. De plus, il s’est fait connaître lors de la réunion avis favorable sur l’éventuelle entrée de nouveaux membres dans le partenariat de Brindisi, un signe tangible pour jeter les bases d’un avenir important.