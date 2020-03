BRISER LE SILENCE | D’Onofrio s’est exprimé après la suspension du football argentin

Je veux direAprès avoir retiré son équipe de la Super League Cup, le président de River Plate s’est exprimé publiquement après avoir confirmé la suspension du football argentin au milieu de la crise des coronavirus.

Rodolfo D’Onofrio n’avait pas parlé publiquement après avoir décidé avec Marcelo Gallardo et les joueurs ne se présente pas pour jouer la Super League Cup. Bien sûr, la pandémie de coronavirus continue de croître pas à pas et River Plate n’a pas voulu s’y exposer.

Après la confirmation de la suspension du football argentin pour la même raison que le «millionnaire» n’a pas joué contre l’Atlético Tucumán (et pour lequel vous perdrez les points, très probablement), son président Rodolfo D’Onofrio a démontré à travers les réseaux sociaux.

Le chef du club Núñez a préféré écouter et lire en silence toutes les calomnies et opinions à son sujet. Cependant, cette fois, il s’est exprimé et l’a fait calmement. En fait, il vient de partager un post avec une phrase suggestive.

“Toute action entreprise face à une pandémie semblera exagérée. Toute action entreprise par la suite semblera insuffisante”, a souligné D’Onofrio. Pour le moment, le football argentin sera suspendu jusqu’au 31 mars et la possibilité de étendre la période de licence en pensant au jour le jour de cette situation.