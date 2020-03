Bromance fait ressortir le meilleur d’Anthony Martial à Manchester United

Manchester United semble avoir une nouvelle bromance se développant entre Bruno Fernandes et Anthony Martial.

L’international portugais a transformé l’équipe des États-Unis depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier, les Red Devils étant invaincus en dix matchs au cours de cette période.

Le joueur individuel le plus transformé par Bruno est sûrement Anthony Martial, qui a marqué trois buts en Premier League en cinq matchs depuis l’arrivée de son nouveau coéquipier.

Martial n’a pas montré ce genre de forme cohérente depuis sa première saison à Old Trafford sous Louis Van Gaal.

Les deux stars ne l’ont pas seulement frappé instantanément sur le terrain, elles sont aussi rapidement devenues de solides amies.

Les séquences vidéo de la paire sur le banc du derby de Manchester montrent clairement le lien qu’ils ont déjà formé.

Vous pouvez dire que Martial et Bruno sont déjà de bons amis 🙌 pic.twitter.com/bU1ZuZChWw

– Football Daily (@footballdaily) 8 mars 2020

Leur célébration après le but de Scott McTominay était une joie à voir en soi.

La réaction de Bruno Fernandes et Martial quand McTominay a réussi 2-0 🤩 pic.twitter.com/r4KgqgTODE

– Football Daily (@footballdaily) 9 mars 2020

Le duo dynamique s’est également traîné sur les réseaux sociaux.

Cela a commencé très poliment, Martial applaudissant Fernandes après la victoire à Chelsea.

Puis, après le but de Martial contre Watford le 23 février, le joueur de 24 ans a partagé une photo des deux avec le commentaire “Great Win and please @ brunofernandes.10 la prochaine fois, donnez-moi une meilleure passe 😂🔥”

Fernandes a récupéré le sien dimanche, en disant «Enfin, vous avez marqué avec mon aide @ martial_9 😂👏🏼», auquel Martial a répondu «ahah».

Martial lui-même a également publié une photo de la célébration de leur but et a remercié Bruno pour l’aide.

C’est merveilleux de voir une telle camaraderie se développer et de voir le Français sourire à nouveau. Il a le talent de devenir l’un des meilleurs attaquants du monde, mais ce sont souvent le doute de soi et les sautes d’humeur qui l’ont empêché de réaliser pleinement son potentiel.

Mais la connexion entre les deux hommes sur le terrain et en dehors pourrait être la clé pour libérer ce potentiel une fois pour toutes.

