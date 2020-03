Brown partage ce qui a changé chez l’homme celtique qu’il n’aurait jamais pensé dire – HITC

Cela fait maintenant plus d’un an que Neil Lennon est revenu au Celtic.

Scott Brown a partagé que Neil Lennon est maintenant “très détendu et détendu” par rapport à son premier passage en tant que manager du Celtic, comme il l’a déclaré à Sky Sports News (14/03/20 à 18:50 pm).

Le capitaine celtique a déclaré qu’il n’aurait pas dit cela à propos de son manager, qu’il a également loué d’un point de vue tactique.

La pandémie de santé mondiale a entraîné l’arrêt du monde du football, le Celtic étant au sommet de sa ligue alors qu’il devait affronter ses rivaux de Old Firm aujourd’hui.

Il s’agit maintenant d’un match en attente pour beaucoup de gens, alors que Brown partageait ses réflexions sur Lennon, ce qui a changé et lui attribue ce qu’il a apporté à la table depuis son retour.

“Il est très froid et détendu [from his first stint]», A déclaré Brown à Sky Sports. «Je ne pense pas que j’aurais jamais dit cela après la dernière fois qu’il était manager.

«Il a grandi. Je pense qu’il aime beaucoup gérer la deuxième fois. Il comprend également la façon dont les gars jouaient. Il y a également ajouté quelques-unes de ses propres qualités. Et c’est ce que font les bons managers. Ils prennent toujours une bonne chose et essaient d’ajouter quelques bits ici et là pour améliorer cela.

“Il l’a fait jusqu’à présent, alors voici en espérant que cela continue.”

Vue HITC

Cela fait plus d’un an que Lennon a remplacé Brendan Rodgers dans la pirogue de Parkhead. À cette époque, de nombreux fans ont été surpris et mécontents de la manière dont Rodgers a quitté le club, mais son compatriote Northern Irishman a fait l’affaire et a poussé les Bhoys au-dessus de la ligne et les a aidés à un autre triplé.

Lorsque Lennon a obtenu un nouveau contrat au club, la réponse a été mitigée, mais il est juste de dire que tous les fans qui avaient des préoccupations ont absolument zéro pour le moment. La pandémie de santé mondiale actuelle a tout arrêté, mais Lennon et ses joueurs seront impatients de revenir sur le terrain quand il sera à nouveau en sécurité, car ils ne sont qu’une nouvelle victoire contre leurs rivaux de la vieille entreprise, ce qui n’aurait aucun doute sur leurs chances d’arrêter neuf d’affilée.

