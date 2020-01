Bruce admet que Newcastle a été bâclé pour ne pas ralentir Rochdale

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 5:19

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, a profité des occasions manquées de son équipe alors qu’ils étaient tenus à un match nul 1-1 lors de leur match de troisième tour de la FA Cup avec Rochdale samedi.

Miguel Almiron a mis les Magpies en tête en première mi-temps avec seulement son deuxième but de la campagne et les visiteurs ont eu plus de chances d’en ajouter plus mais ont été inutiles.

Newcastle a été contraint de payer pour sa négligence lorsque Aaron Wilbraham, 40 ans, a réussi un but après 80 minutes. pour gagner une partie de la Ligue 1 à St James’s Park.

S’exprimant après le match, Bruce a déclaré: «Nos faiblesses sont assez évidentes – nous ne marquons pas suffisamment de buts et avec les chances que nous avons créées aujourd’hui, nous devons les prendre et la cravate aurait dû être mise au lit.

«Nous avons été excellents au premier semestre mais les pertes de [Yoshinori] Muto et Almiron nous ont donné une autre chose à penser.

“[But] nous sommes dans le chapeau et nous avons une rediffusion, et certains pourraient avoir besoin d’un match après leur retour de blessure. “

Bruce a confirmé de mauvaises nouvelles alors qu’Almiron a ramassé une souche de l’aine qui sera scannée la semaine prochaine, tandis que la blessure à la hanche de Muto semble présenter plus d’inquiétude.

L’incapacité de Newcastle à l’avant a été soulignée par une autre démonstration de faible confiance de Joelinton, mais Bruce a insisté sur le fait qu’il conservait sa confiance dans le Brésilien malgré la recherche de renforts dans la fenêtre de transfert.

“[Joelinton] a eu une période difficile, mais il doit s’y tenir », a ajouté Bruce. «Jusqu’à il y a deux semaines Almiron n’avait pas marqué mais maintenant il en a marqué deux en succession assez rapide, alors il doit juste s’y tenir. “

À propos de son intention d’apporter de nouveaux visages à Newcastle, Bruce a déclaré: «Nous avons déjà eu quelques renversements, nous allons donc continuer à travailler.

“Il est très difficile, surtout à cette extrémité du terrain, d’obtenir quelque chose qui vous rendra meilleur.

“Je ne ferai pas que faire venir des joueurs pour le plaisir, mais nous verrons ce que les deux ou trois prochaines semaines apporteront.”

Newcastle suivi du résultat avec un affrontement en Premier League contre les Wolves à Molineux samedi prochain.