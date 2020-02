Bruce admet sa «préoccupation» quant à l’avenir de l’objectif de Man Utd malgré les retards contractuels

Date de publication: Lundi 3 février 2020 6:13

Steve Bruce a admis qu’il s’inquiétait de l’avenir des frères Newcastle United Sean et Matty Longstaff.



Les diplômés de l’académie sont en pourparlers avec le club depuis un certain temps avec Sean, 22 ans. ayant été l’été dernier s’est trouvé une cible pour Manchester United, contre qui 19 ans Matty a marqué le vainqueur lors de ses débuts en Premier League en octobre.

Cependant, un accord n’a pas encore été conclu avec l’un des joueurs et l’entraîneur-chef Bruce attend avec impatience une percée.

Interrogé sur la situation de Matty, il a répondu: «C’est une préoccupation pour nous tous, bien sûr. J’espère que nous pourrons le faire, je le pense vraiment.

“Mais, ils ont le pouvoir ces jours-ci, les joueurs. Nous le voyons souvent maintenant avec de jeunes joueurs également. J’espère qu’il y a un peu de bon sens.

«Personne, à 19 ans, n’a joué plus de matchs que lui. Il a une opportunité. “

L’accord actuel du frère cadet est maintenant entré dans ses six derniers mois et avec Sean trop encore pour convenir d’un nouveau contrat, les Magpies font face à une course contre la montre pour sécuriser deux de leurs jeunes les plus prometteurs.

Bruce a déclaré: «Écoutez, nous voulons toujours garder vos meilleurs jeunes joueurs, surtout si ce sont des Geordies, bien sûr. Espérons qu’ils seront tous les deux attachés. “

Les frères pourraient à nouveau jouer côte à côte mardi soir – à condition que Matty élimine un problème de cuisse – lorsque les Magpies affronteront League One Oxford lors d’un match de quatrième tour de la FA Cup au Kassam Stadium.