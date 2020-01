Bruce confirme un coup double pour Newcastle

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 3:42

L’arrière de Newcastle Jetro Willems manquera le reste de la saison après avoir subi une blessure au ligament croisé lors de la victoire de samedi en Premier League contre Chelsea.

Le joueur de 25 ans, prêté par l’Eintracht Frankfurt, a été transporté du terrain sur une civière après avoir attrapé ses crampons dans le gazon, et des analyses ont depuis révélé qu’il avait rompu le ligament croisé antérieur dans le même genou qu’il a endommagé trois ans depuis.

La confirmation de la blessure de Willems est venue alors que son confrère défenseur gauche Paul Dummett a été informé qu’il pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer une blessure au tendon et qu’il est également susceptible de rester en dehors du reste de la campagne.

Interrogé sur Holland International Willems, Pies l’entraîneur-chef Steve Bruce a déclaré: “C’est ce que nous craignions. Il a rompu son cruciforme antérieur et manquera, évidemment, le reste de la saison, et nous avons également eu de mauvaises nouvelles sur Dummett.

“Ça ne lui va pas aussi bien, on dirait qu’il est probablement exclu pour la saison aussi avec une blessure au tendon à la jambe, donc ça a été un mauvais week-end à cet égard.

“Nous lui souhaitons bonne chance et, espérons-le, un prompt rétablissement.”

Telle était la forme de Willems dans ses 20 apparitions pour le club que les Magpies avaient espéré conclure un accord permanent pour lui, mais cela doit maintenant être mis sur la glace.

Bruce, qui a vu son équipe gravement touchée par des blessures cette saison, a déclaré: «Le plus important maintenant, c’est juste le bien-être de Jetro, qui a mis la tête dessus. Malheureusement, c’est sa deuxième blessure grave au genou en trois ans.

«C’est un individu fort d’esprit et le plus important maintenant est de le laisser subir l’opération et de récupérer, puis nous reviendrons sur toute la situation dans quelques semaines. C’est trop brut pour nous pour le moment de spéculer ou de commenter ce qui va se passer. “

En attendant, Bruce se préparera pour le voyage de mardi à Everton, soutenu par une dernière victoire sur Chelsea qui a laissé les Magpies à cinq points de la cinquième place, mais insistant sur le fait que son seul objectif – pour le moment du moins – est la survie.

Il a déclaré: «La mentalité n’a jamais changé pour moi à cet égard.

«C’est l’accumulation de points sur une période de temps et si vous êtes l’un des 12 clubs – je pense qu’il y en a 12, en tout cas – qui regardent toujours par-dessus leur épaule, plus vite vous atteignez le total de points avec lequel nous sommes tous d’accord , plus vous vous rapprochez de 40 points, le plus vite sera le mieux. »