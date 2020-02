Bruce explique ce que le flop de Newcastle doit faire pour convaincre les critiques

Date de publication: Vendredi 21 février 2020 16h03

Steve Bruce a exhorté l’attaquant de Newcastle United Joelinton à être plus égoïste alors qu’il cherche à secouer le mauvais début de sa carrière en Premier League.

Pourvu qu’il éloigne une légère tension à la cuisse qu’il a subie à l’entraînement, Joelinton devrait aligner les Magpies à Crystal Palace samedi après avoir marqué un seul but en 26 matches de championnat.

En dépit de sa confiance en son homme de front sous les tirs – même si les rapports précédents suggéraient qu’il était prêt à le laisser tomber en faveur de Dwight Gayle – Bruce croit que les attentes dans la nature de ses performances devront peut-être changer s’il veut être un succès sur Tyneside.

Bruce a déclaré: «Il doit être un peu plus égoïste, un peu comme un meilleur buteur.

«Ils sont totalement égoïstes et tout ce qui les intéresse c’est de marquer un but. Joe n’est pas comme ça, il est plus un joueur d’équipe, et tout ce que nous pouvons faire est d’encourager le garçon.

«Malheureusement, Joe ne sera mesuré que par une chose: les objectifs. Cela a été une énorme courbe d’apprentissage pour lui et il a parfois eu du mal mais je suis convaincu qu’il ira bien et j’espère que c’est demain. “

Alors que Bruce commence à voir les problèmes de blessures du club commencer à s’atténuer, Andy Carroll reste sur la touche après s’être blessé à la hanche pendant l’entraînement la semaine dernière.

Bruce a salué l’attitude de l’attaquant dont l’avenir à long terme au club a inévitablement été remis en question compte tenu de la nature de son dernier revers pour blessure.

«J’espère qu’il est dur mentalement parce que c’est difficile à gérer pour quiconque», a ajouté Bruce.

«Il doit rester fort. Il a été comme ça toute sa carrière et espérons qu’il pourra s’en sortir au cours des prochaines semaines et qu’il lui restera encore un rôle à jouer. »

Dwight Gayle et Yoshinori Muto sont tous deux aptes à se mesurer à une équipe du Palace qui a enduré une saison tout aussi frustrante et qui va au week-end une place et un point derrière les Magpies.

Néanmoins, Bruce – qui a été brièvement en charge de Palace en 2001 – ne tarit pas d’éloges sur le travail accompli par son homologue des Eagles, Roy Hodgson.

“Je trouve assez remarquable qu’à 72 ans, il ait toujours cet enthousiasme qu’il avait quand il avait probablement 43 ans, ce qui est unique en soi”, a déclaré Bruce.

«C’est un très bon homme et un très bon entraîneur qui a atteint le plus haut niveau et a géré son pays, et nous avons tous le plus grand respect pour lui.»