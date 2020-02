Bruce explique pourquoi Joelinton ira bien pour Newcastle United – HITC

Le Brésilien n’a pas connu le meilleur début de sa carrière à Newcastle.

Le patron de Newcastle United, Steve Bruce, a parlé au Daily Mail de Joelinton et de la raison pour laquelle il n’est pas comme tous les autres grands buteurs.

La signature record de club de 40 millions de livres sterling (BBC) de Hoffenheim cet été n’a marqué qu’une seule fois en Premier League cette saison et est devenue un sujet de critique intense de la part des fans et des experts.

Il y a eu des appels à abandonner le joueur de 23 ans pour les matchs à venir en raison de son manque de buts, mais Bruce reste catégorique: il sera bon pour les Magpies.

Il a déclaré: “Les grands attaquants, les buteurs, tout ce qui les intéresse, c’est de marquer un but – Joe n’est pas comme ça. Il est plus un joueur d’équipe. Il doit être un peu plus égoïste. Il doit penser davantage à lui et marquer un but. Il ne se met pas assez dans les positions, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons.

«Son équipe, son rythme de travail, il ne recule jamais. Avec cette attitude, je suis sûr qu’il viendra bien. Vous devez comprendre qu’il n’a que 23 ans, un bébé. Parfois, il a trouvé cela difficile, mais je suis convaincu qu’il ira bien. »

La Premier League est un jeu de balle complètement différent de celui des autres meilleures ligues d’Europe et les attaquants beaucoup plus expérimentés que Joelinton ont eu du mal lors de leur première saison dans le passé.

Cependant, Bruce doit trouver un moyen de faire avancer les choses étant donné que 12 de leurs 24 buts en championnat proviennent de leurs défenseurs.

Allan Saint-Maximin a montré son éclat sur le ballon mais cela ne se reflète pas tout à fait sur la feuille de match. Miguel Almiron a finalement cassé son canard il y a quelques semaines, mais les Magpies ont besoin de beaucoup plus de lui en ce qui concerne les objectifs.

Si les choses continuent de la même manière, Newcastle sera à l’abri de la relégation mais leurs attaquants qui ne tireront pas reviendront les hanter tôt ou tard.

Bruce doit trouver quelque chose pour que ses attaquants figurent sur la feuille de match et s’il le fait, Newcastle a de très bonnes chances de devenir l’un des 10 meilleurs joueurs de Premier League.

