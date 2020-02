Bruce lance une défense acharnée de Newcastle en proie à des blessures

Date de publication: Lundi 3 février 2020 15h54

Newcastle L’entraîneur-chef Steve Bruce a monté une solide défense de son équipe alors qu’ils tentent d’éviter un choc de la FA Cup à Oxford mardi.

L’échec des Magpies à battre l’équipe de League One à St James’s Park lors de leur première rencontre au quatrième tour, couplé à un affichage épouvantable lors du match nul 0-0 de samedi en Premier League avec Norwich, les a de nouveau laissés dans la ligne de tir.

Ils occupent actuellement la 12e place du classement après une série de sept matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, dont trois contre des adversaires de troisième niveau sous la forme de Rochdale et d’Oxford, mais leur style prosaïque fait l’objet d’un débat intense sur Tyneside.

Bruce a déclaré: “Je ne vais pas essayer de trouver des excuses, mais nous avons été gravement gênés par les blessures. Cela aurait été bien avec la quantité de jeux que nous avons joués pour faire tourner un peu, rafraîchir un peu, quoi que vous puissiez faire.

“Il n’a pas été possible de faire cela en particulier dans la zone avant, de donner aux gens une pause quand ils en ont besoin, donc à cet égard, cela a été difficile.

“Mais la seule chose que nous avons pu faire est de ne pas bien jouer et de ne pas être battu, ce qui est important.”

Avec les leaders Andy Carroll, Dwight Gale et Yoshinori Muto tous blessés, 40 millions de livres sterling de signature estivale Joelinton est actuellement le seul attaquant senior spécialisé du club, et il n’a réussi que deux buts depuis son arrivée de Hoffenheim.

À l’étonnement de certains fans, Bruce a recruté l’arrière latéral Danny Rose et Nabil Bentaleb et Valentino Lazaro en prêt le mois dernier, et a vu une offre de 35 millions de livres sterling pour son collègue le milieu de terrain Boubakary Soumare se révéler infructueuse alors que beaucoup pensaient qu’un attaquant était la priorité.

Cependant, le joueur de 59 ans, qui a tenté d’attirer Olivier Giroud de Chelsea à St James, a déclaré: “Il n’y avait personne là-bas que nous pourrions obtenir de manière réaliste qui nous améliorerait.”

Bruce apportera des changements limités au stade Kassam car les blessures continuent de mordre dans son équipe, tandis que Rose et Lazaro ne sont pas éligibles, mais il est convaincu que ses joueurs pourront faire le travail lors de la deuxième demande.

Il a déclaré: «Il y a tous les classiques de la FA Cup et ce que c’est. C’est en direct à la télévision et ils veulent que les outsiders nous retournent, alors nous devons nous méfier de cela. “