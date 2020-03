Bruce prévient que Newcastle est l’une des 10 parties en danger de relégation

Date de publication: samedi 29 février 2020 à 6h59

Steve Bruce a admis que toutes les équipes de la moitié inférieure de la Premier League – y compris son Newcastle United – sont toujours en danger de relégation.

Newcastle a vu sa course sans victoire en Premier League s’étendre à cinq matchs samedi, les Magpies n’ayant pas réussi à marquer dans chacun des trois derniers matchs.

Malgré leurs problèmes devant le but, Bruce croyait qu’il y avait des améliorations dans la façon dont ils attaquaient contre Burnley – même si le match nul 0-0 leur laissait juste sept points au-dessus de la zone de largage.

«C’était une meilleure performance. Il y a des points positifs que je peux prendre et une feuille blanche qui est importante et un point qui nous amène à la cible que nous voulons atteindre », a-t-il déclaré.

«Lorsque vous créez des opportunités dans la grande ligue, vous devez les saisir, mais nous ne les avons pas prises, mais je suis heureux que nous en ayons créé davantage et nous étions une menace.

«Nous avons joué quatre et deux en arrière, ce qui nous a rendus plus positifs. J’étais satisfait de beaucoup de choses et des tirs et des tentatives – 20 ou quelque chose – ce qui est positif.

«Nous allons prendre un point, ce n’était pas joli parfois mais nous étions beaucoup mieux pour aller de l’avant.

“Il y a encore huit ou 10 équipes là-dedans et jusqu’à ce que vous atteigniez ce nombre magique et que vous soyez dans la moitié inférieure de la division, vous savez combien il est difficile de gagner un match.”