Bruce révèle que Newcastle ne doit pas recommencer pour éviter une nouvelle rediffusion

Steve Bruce a maintenu sa décision de faire confiance à Miguel Almiron et Joelinton après avoir tous deux marqué lors de la victoire de Newcastle contre Rochdale.

Ce fut une soirée confortable à la fin pour Newcastle, qui a couru dans une avance de trois buts à la mi-temps de leur rediffusion de la FA Cup.

Bruce a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il était heureux d’avoir eu l’occasion de donner aux joueurs des minutes indispensables – mais a reconnu quelque chose qu’ils ne devaient pas faire s’ils voulaient éviter une autre répétition au quatrième tour – dans lequel ils affronteront Oxford. .

«Certaines personnes ont eu besoin de 90 minutes. Jamal [Lascelles] et [Matt] C’était bon pour Ritchie », a-t-il dit.

“À cet égard, ils sont tous passés par là. Nous sommes dans le chapeau, nous avons le tirage au sort – nous savons déjà que nous y sommes. Nous attendons avec impatience le prochain tour.

“Nous ne pouvons pas demander plus qu’un match nul à domicile. Si nous traitons Oxford avec le même respect que nous avons montré à Rochdale en première mi-temps, nous avons une chance. En deuxième mi-temps, nous avons été un peu trop faciles, suintants. »

Parmi les buteurs figurait Almiron, qui a secoué un début de saison indifférent pour trouver le filet à chacun de ses trois derniers matchs pour le club.

Bruce insiste sur le fait que le milieu de terrain offensif a toujours eu sa foi.

«J’ai défendu Almiron et on m’a posé la même question semaine après semaine et maintenant il a 4 sur 7. Vous pouvez voir en 5 minutes quelle différence cela a fait pour Almiron.

«Il est seulement jeune, il a un gros fardeau à porter. Nous sommes tous soulagés.

«Il a participé à presque toutes les séances d’entraînement. Il aimerait avoir fait mieux que lui, mais il ne fera que s’améliorer. Nous étions déterminés à le laisser et à marquer un but. »

Un fardeau encore plus lourd a été levé lors de la signature du record, Joelinton a marqué en deuxième mi-temps – l’attaquant ajoutant enfin à sa première frappe à Newcastle qui est revenue en août.

L’homme de 40 millions de livres sterling a embrassé Bruce dans sa célébration, et son manager dit qu’il était important pour lui de se sentir apprécié pendant que les objectifs n’allaient pas.

«C’est mon travail de tirer le meilleur parti de toute l’équipe. Parfois, ils ont besoin d’un coup de main lorsqu’ils manquent de confiance.

«Parfois, c’est mon travail de dire que les gens vous pardonneront et ils le feront à cause de son grand cœur.

«C’est difficile de jouer ici. Il y a une attente sur vous et si vous avez des frais de transfert importants et que vous êtes jeune, cela devient parfois difficile.

«Je ne me suis jamais inquiété parce que je pouvais le voir à l’entraînement et vous pouvez voir ce qu’il a.

“Espérons que cela lui donne juste un peu de confiance. Vous avez vu la différence en lui à la fin.

“J’étais inquiet, malade, il allait me sauter dessus parce que ça m’aurait fait entrer. C’était juste des cris en portugais, je ne sais pas ce qu’il disait.”

Matt Ritchie est un homme qui n’a pas été inscrit sur la feuille de match, mais qui a quand même joué un rôle clé – une personnalité que Bruce pense que Newcastle a ratée.

«Nous avons manqué Ritchie. Très tranquillement, nous avons été sans certains de nos grands joueurs pendant un certain temps.

“Il est effervescent et bruyant et veut jouer, c’est un grand pro et un bon gars à avoir autour.” Il apporte une vraie énergie à l’endroit. “

Bruce a également profité de l’occasion pour remercier la foule de Newcastle, qui l’encourageait même malgré leur scepticisme initial quant à sa nomination.

«Aux supporters: bravo. 30 000 ici, c’est incroyable de nos jours. Bravo à eux.

“Bien bien bien! Ça n’a pris qu’après Noël mais je vais le prendre!

«Les résultats nous aideront à cet égard. Nous avons eu trois ou quatre semaines difficiles avec des blessures et des résultats, mais j’espère que nous pourrons en récupérer quelques-unes et continuer à partir de là. “

Les fans garderont un œil attentif sur leurs plans de transfert, après qu’il a été confirmé que Bruce rencontrerait le propriétaire Mike Ashley sur des signatures potentielles.

Bruce n’a pas été en mesure de révéler une date précise pour cette réunion, mais insiste sur le fait qu’il cherche à améliorer son équipe dans la mesure du possible.

«Avec un peu de chance (bientôt). Ce n’était pas encore prévu. Il est là pour un jour ou deux donc on se retrouve.

“C’est exactement la même chose que ce que je vous ai dit depuis le début. Il me soutient depuis que je franchis la porte.

“S’il y a quelqu’un qui peut nous améliorer, nous agirons. Je pense qu’il y a eu jusqu’à présent trois accords en Premier League, donc c’est difficile.

“Nous devons simplement nous assurer que nous allons mieux. Ceux que nous essayons de poursuivre sont meilleurs. Si nous pouvons les obtenir, nous l’essayerons.

«Je pense que nous en avons eu un ou deux (jusqu’à présent) qu’il n’a pas été possible d’obtenir. Nous essayons toujours pour un ou deux et nous avons quelques assiettes qui tournent.

«Si je ne peux pas l’améliorer, je dois être patient et attendre.

«Vous avez vu la différence qu’Allan Saint-Maximin et Almiron ont fait et nous espérons que (but) donnera un coup de pied à Jo. Ce peu de qualité peut nous faire avancer. »

Enfin, Bruce a félicité le produit de l’académie Tom Allan pour ses débuts.

«Au final, nous avons quatre ou cinq Geordies sur le terrain. Il sera ravi d’avoir fait ses débuts et de marquer un but. “