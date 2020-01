Bruce salue l’influence de Newcastle alors que Valentino Lazaro signe un prêt

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 15h53

Steve Bruce est convaincu que le double succès de Newcastle pour les signatures de prêts Nabil Bentaleb et Valentino Lazaro prouve que le club a toujours une attraction sur le marché des transferts.

Les Magpies ont débarqué le milieu de terrain de Schalke Bentaleb, âgé de 25 ans, et l’ailier de l’Inter Milan Lazaro, 23 ans, pour le reste de la saison, le premier cherchant à reconstruire sa carrière après être tombé en disgrâce en Allemagne et le second désespéré pour le football régulier comme il tente de conserver sa place dans l’équipe d’Autriche pour l’Euro 2020.

Interrogé sur la paire, un Bruce ravi a déclaré: «Cela montre simplement que nous avons encore un peu d’attraction où les gens veulent jouer pour un grand club avec le soutien que nous avons, et la Premier League est toujours un tirer.

«Lazaro, c’est jouer, aller aux Euros et jouer avec l’Autriche. Nous avons travaillé très dur pour y arriver, les gens dans les coulisses aussi, parce que quand quelqu’un comme lui devient disponible, alors je suis sûr qu’il y avait beaucoup de prétendants.

“Il n’y a tout simplement pas assez de joueurs de haut niveau que nous recherchons tous, surtout en janvier, donc vous cherchez généralement des retombées, comme avec Bentaleb, ou quelqu’un avec qui ça ne s’est pas si bien passé comme Lazaro à l’Inter.” Pour nous, obtenir ces deux-là, cette bonne qualité, est d’une importance vitale. »

Lazaro est le deuxième ajout de prêt de la semaine, après l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Bentaleb.

“Je n’ai entendu que de bonnes choses à propos du club”, a déclaré Lazaro.

«J’ai eu de bonnes discussions avec l’entraîneur, donc je suis très heureux d’être ici maintenant. Ces conversations m’ont convaincu que c’était le bon endroit pour moi. »

Bruce a confirmé que Bentaleb entamerait le match de quatrième tour de la FA Cup samedi contre le club Sky Bet League One Oxford – les formalités administratives pour le déménagement de Lazaro n’ont pas été traitées à temps pour qu’il le comprenne – avec l’ancien milieu de terrain de Tottenham désireux de prouver à nouveau sa valeur après neuf mois à l’écart à Schalke.

Il a déclaré: «Nous avons parlé aux Ferdinand, Tim Sherwood, des gens qui l’avaient eu comme un jeune garçon. Ils brillaient tous les deux autour de lui, donc pas de problème.

“Il est juste de dire qu’il aura un argument mais il veut gagner et je n’ai aucun problème avec ça. Les gens à qui j’ai parlé, qui l’avaient déjà eu, n’avaient aucun problème.

«Je vérifie toujours et tous les rapports avec lesquels je suis revenu n’étaient que positifs. Il s’est mis dans cette situation parce qu’il s’est disputé avec quelqu’un, mais combien de fois avons-nous vu cela? “