Bruno Fernandes à Manchester United: l’accord est désormais très proche

Les dernières nouvelles du Portugal suggèrent qu’un accord entre le Sporting Lisbonne et Manchester United pour le transfert de Bruno Fernandes est presque terminé.

L’histoire a commencé à émerger hier (vendredi) après-midi, quand il a été confirmé qu’Olé Gunnar Solskjaer et Mike Phelan s’étaient rendus au Portugal le week-end dernier pour regarder l’international portugais.

Tôt hier soir, O Jogo a révélé que le président du Sporting, Frederico Varandas, s’était envolé pour Londres pour discuter du transfert avec Ed Woodward dans les bureaux du club à Mayfair.

L’ancien joueur et expert de United, Rio Ferdinand, a envoyé Twitter dans la crise hier soir quand il a tweeté “Brunoooooo”, bien qu’il ait dit plus tard qu’il ne savait vraiment rien et qu’il “regardait juste mon flux @Twitter comme vous”.

Vraiment pas… je m’amusais juste!

Je suis assis là à regarder mon flux @Twitter comme vous!

Il est temps pour 😴 https://t.co/mbSuse7uW4

– Rio Ferdinand (@ rioferdy5) 10 janvier 2020

Les flammes ont été attisées un peu plus tard lorsque l’agent de Fernandes, Rui Guimaraes, a aimé le tweet de Ferdinand, mais a ensuite semblé supprimer son compte Twitter.

Tard hier soir, Correio de Manha a indiqué que les pourparlers avaient bien avancé et qu’un accord était proche.

Les histoires semblent avoir un certain poids pour elles, car elles ont été confirmées plus ou moins par des journalistes réputés tels que Simon Stone de la BBC et Sam Pilger et Laurie Whitwell de The Athletic.

«Des responsables sportifs sont en Angleterre pour parler de cet accord»

Bruno Fernandes à #MUFC? @ BBCSport’s @ sistoney67 nous donne une mise à jour pour savoir si le milieu de terrain du Sporting Lisbonne est en route pour Old Trafford 🏟️🔴

Écoutez 👇

📲: https://t.co/3qwN3qsGka#bbcfootball pic.twitter.com/gsuiRJmZY2

– BBC 5 Live Sport (@ 5liveSport) 10 janvier 2020

Bruno Fernandes est sur le radar du # MUFC depuis plus d’un an, mais l’intérêt est devenu beaucoup plus sérieux et un accord pourrait enfin se produire

– Sam Pilger (@sampilger) 10 janvier 2020

Told Solskjaer s’est en effet rendu au Portugal pour regarder le Sporting contre Porto dimanche. Le sujet d’attention évident? Bruno Fernandes.

L’été dernier, United n’a cessé de poursuivre son message. Traitez donc avec prudence. Mais semble une nouvelle notable #mufc https://t.co/EgFB2W5sHO

– Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 10 janvier 2020

Le Daily Star rapporte ce matin que l’accord pourrait être retardé par le fait que le Sporting demande qu’un joueur de Manchester United – potentiellement Marcos Rojo – soit inclus dans l’accord. Whitwell, cependant, a tweeté que Rojo ne serait pas inclus dans l’accord.

Petite mise à jour à ce sujet, alors que les discussions se poursuivent avec le Sporting. Marcos Rojo ne fera pas partie d’un éventuel accord de swap pour Bruno Fernandes #mufc @TheAthleticUK

– Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 10 janvier 2020

Et il y a quelques minutes, O Jogo a rapporté que l’accord était presque conclu, avec seulement des détails tels que les problèmes de droits mondiaux à résoudre.