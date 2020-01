Bruno Fernandes accepte les conditions personnelles et les clubs conviennent des frais avant le transfert à Manchester United

Selon des informations, Bruno Fernandes, du Sporting Lisbon, a convenu de conditions personnelles avec Manchester United et un accord devrait être conclu d’ici quelques jours.

Nicolo Schira, de Gazzeto dello Sport, a révélé que le meneur de jeu portugais avait accepté un contrat de 5 ans d’une valeur de 100 000 £ par semaine avec le club d’Old Trafford.

#BrunoFernandes a conclu des conditions personnelles avec #ManchesterUnited pour un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire de 6 M € par an alors qu’il s’approche d’un déménagement de #Sporting. Les clubs sont en pourparlers pour finaliser l’accord dans les prochains jours. #transfers #MUFC

– Nicolò Schira (@NicoSchira) 12 janvier 2020

Il faut dire que Schira n’est pas le plus fiable des journalistes et c’est bien le journaliste qui a annoncé la mauvaise nouvelle que United avait conclu un accord pour Fernandes cet été. Les fans pourraient donc soit prendre le rapport avec une pincée de sel, soit croire que l’Italien aura doublement pris soin de corriger ses faits cette fois après avoir été embarrassé en août.

Fernandes avait l’air en larmes après avoir marqué un doublé lors de la défaite 3-1 du Sporting contre Setubal hier soir, mais les fans de United l’ont déjà vu auparavant.

Et selon Correio de Manha, les négociations de transfert sont «considérablement avancées» entre les deux clubs, les principaux détails étant déjà convenus.

Les frais de transfert seront de 60 millions d’euros (environ 51 millions de livres sterling) avec 10 millions d’euros supplémentaires (8,5 millions de livres sterling) en bonus et un joueur – éventuellement Marcos Rojo – évoluant également dans la direction opposée. Cela a également été rapporté par Talksport, bien que, comme nous l’avons révélé hier, la journaliste fiable Laurie Whitwell a déclaré que Rojo ne sera pas inclus dans l’accord.

On pense maintenant que le transfert pourrait avoir lieu au début de la semaine, bien que le président du Sporting, Frederico Varandas, ait tenté de retarder le mouvement jusqu’à ce que le Sporting joue Benfica dans le derby de Lisbonne vendredi. Cela, encore une fois, rappelle les histoires du mois d’août, lorsque la signature de Fernandes aurait été retenue pour la Super Coupe du Portugal.

Il semble presque certain maintenant que le joueur de 25 ans rejoindra les Red Devils dans les prochains jours, peut-être même à temps pour jouer contre Liverpool dimanche. Cependant, les fans de Manchester United sont une fois mordus, deux fois timides et après les événements de l’été, ils ne célébreront pas trop fort jusqu’à ce qu’ils voient des images réelles du joueur arrivant pour un examen médical à Old Trafford.