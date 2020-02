Bruno Fernandes cassé en regardant l’ancien club du Sporting Lisbonne

Bruno Fernandes a été aperçu hier dans les tribunes du stade municipal de Braga en regardant son ancien club du Sporting Lisbonne perdre 1-0 face aux hôtes.

Fernandes, claqué avec son agent Miguel Pinho par A Bola, est de retour au Portugal pour finaliser les arrangements intérieurs pour son déménagement en Angleterre.

Des informations rapportent que Fernandes, son épouse Ana Pinho et leur fille Matilde vivent actuellement à l’hôtel Lowry à Salford, où les réunions d’équipe d’avant-match de United ont lieu et où José Mourinho a vécu pendant son séjour à Old Trafford.

Une fois qu’il aura terminé ses affaires au Portugal, Fernandes reprendra sa recherche d’un logement permanent, qui a commencé dans le Cheshire vendredi après son premier jour d’entraînement avec les Red Devils.

Sa recherche est concentrée dans une zone où vivent beaucoup de ses nouveaux coéquipiers.

Le joueur de 25 ans est revenu au Portugal «absolument enchanté» de la vie dans son nouveau club et ce fut «un coup de foudre» en ce qui concerne le rythme et l’intensité de la Premier League.

Fernandes a maintenant quelques jours pour régler ses affaires avant de rejoindre samedi le camp d’entraînement d’hiver de United. Ce sera un court saut pour Bruno de Lisbonne à Marbella sur la Costa del Sol, l’emplacement signalé du camp.