Bruno Fernandes: «Chez Man United pour Cristiano Ronaldo» | marché

Interviewé par Sky Sports UK, Bruno Fernandes raconte les raisons qui l’ont amené à Manchester United: “Je suis fan de Cristiano Ronaldo et je l’ai toujours suivi. Lorsque CR7 a explosé ici à Manchester, il a passé une bonne partie de son début de carrière ici et a réussi. Pour cette raison, c’était un rêve pour moi de jouer à Man United, je suis très heureux d’être ici et de pouvoir réaliser un rêve d’enfance. Tout le monde ici veut gagner chaque compétition à laquelle il participe. ”