Bruno Fernandes compromis de transfert atteint; Les terrains de remplacement du Sporting à Lisbonne

Les médias anglais rapportent qu’un compromis a finalement été trouvé dans le transfert proposé par Bruno Fernandes du Sporting Lisbon à Manchester United, tandis que les médias portugais semblent moins sûrs.

The Mirror rapporte que l’impasse entre les deux clubs a été rompue, les deux parties souhaitant ajuster leur position de 5 millions d’euros (4,27 millions de livres sterling) et se rencontrer au milieu à 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de compléments ( 47 millions £ plus 8,2 millions £).

L’Express est également optimiste, signalant que le camp de Fernandes est convaincu qu’un accord est sur le point d’être conclu après une percée dans les négociations. Leur histoire ne diffère que par le chiffre des add-ons, qu’ils évaluent à 15 millions d’euros (12,8 millions de livres sterling).

Cependant, Sport Witness rapporte que l’ambiance au Portugal est très pessimiste, deux journalistes de premier plan affirmant sur TVI24 qu’il n’y a eu aucun progrès sur le transfert.

Fernandes a joué dans la défaite décevante du Sporting face à Braga la nuit dernière, qui les a vus s’échapper de la Taça da Liga. Le match était affreux avec quatre cartons rouges et le joueur de 25 ans a giflé une caméra avec dégoût alors qu’il quittait le terrain à la fin du match.

Pendant ce temps, l’attaquant slovène Andraz Sporar a atterri à Lisbonne à 23 heures hier soir pour effectuer un examen médical avant son transfert de 7 millions d’euros aux Lions. Il s’agit d’une redevance que le club portugais ne pourrait raisonnablement payer qu’en levant des fonds du transfert Fernandes.

Dans l’ensemble, il y a des raisons pour que les fans de United soient optimistes que Fernandes se rendra à Carrington pour son propre examen médical dans les prochaines 48 heures et qu’il y aura bientôt une fin heureuse à cette saga de transfert douloureusement longue.