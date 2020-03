Bruno Fernandes déjà plus direct que Kevin de Bruyne

Les fans de Manchester United ne pourraient pas être plus heureux avec Bruno Fernandes, en particulier après le brillant début de sa carrière à Old Trafford.

Le talentueux Portugais a eu un impact instantané sur les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer et personne n’aurait pu imaginer combien.

Bruno a déjà quelques buts et passes décisives pour son nom, mais les fans sont sans doute plus satisfaits de sa qualité sur le ballon et de la façon dont il aide à créer pour une équipe autrement sans imagination.

L’absence de Paul Pogba a également nui à United et le talent de l’ancien sportif du Lisbonne a donc été ressenti encore plus.

Cependant, les statistiques semblent suggérer que Bruno est encore meilleur que beaucoup le pensent déjà lorsqu’il mesure l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League à Kevin de Bruyne.

Depuis ses débuts en Premier League, Bruno Fernandes a joué plus de passes dans la surface (44) que tout autre milieu de terrain de Premier League. Kevin De Bruyne est 2e avec 41.

Playmaker. 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/QwriHXNHlM

– Statman Dave (@StatmanDave) 3 mars 2020

Solskjaer a certainement besoin de Bruno pour maintenir les performances impressionnantes s’il veut atteindre son objectif de terminer parmi les quatre premiers cette année.

Pogba devrait également revenir bientôt et le duo créatif pourrait entraîner son équipe pour terminer la saison en beauté.

Après tout, l’ancien homme de la Juventus mettait ses propres statistiques de passage ridicules avant de commencer à souffrir de ses nombreuses blessures cette campagne.