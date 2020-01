Bruno Fernandes déménage à Man Utd en danger d’effondrement en raison d’un problème

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 9:15

Le choix de Manchester United pour la star du Sporting Lisbonne, Bruno Fernandes, risque de s’effondrer, les deux parties étant censément séparées de 13 millions de livres sterling dans leur évaluation du milieu de terrain.

Le joueur de 25 ans a déclaré au club portugais qu’il souhaitait déménager à Old Trafford et aurait déjà convenu de conditions personnelles avec United pour un salaire de 130 000 £ par semaine.

Cependant, malgré une volonté de retirer de l’argent, le Sporting serait mécontent de l’offre d’ouverture de United d’environ 42 millions de livres sterling, selon la station portugaise TVI24.

United a inclus un certain nombre de clauses complémentaires qui pourraient voir l’accord atteindre finalement plus de 60 millions de livres sterling, mais le rapport sur Metro affirme que le Sporting considère que les clauses sont irréalistes et qu’il souhaite un montant plus élevé à l’avance.

Le rapport ajoute que le Sporting n’est pas disposé à baisser son prix demandé pour Fernandes, United n’ayant pas réussi à inclure un joueur en échange dans le cadre de l’accord.

Le club était disposé à accepter des frais moins élevés si un joueur était inclus mais le défenseur Marcos Rojo ou le milieu de terrain Andreas Pereira étaient prêts à aller dans la direction opposée.

Le sport a déjà décidé que son homme vedette ne partira pas avant l’affrontement de vendredi contre Benfica, ses rivaux de la ville, car ils souhaitent que le milieu de terrain participe au derby. Mais le refus de United de soumettre une offre plus substantielle pourrait complètement annuler l’accord.

Ole Gunnar Solskjaer et l’assistant des Red Devils Mike Phelan ont regardé Fernandes lors du choc du Sporting contre Porto plus tôt ce mois-ci, et le Norvégien a refusé de nier l’intérêt du club pour le milieu de terrain.

On s’attend à ce que Solskjaer reçoive des fonds importants ce mois-ci pour augmenter les chances de United d’obtenir un classement parmi les quatre premiers et un retour au football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Pendant ce temps, United a été informé qu’il pouvait signer Edinson Cavani – mais devait attendre l’été pour débarquer l’attaquant uruguayen.

L’avenir du prolifique frontman est à l’honneur ce mois-ci alors que le contrat PSG touche à sa fin. Avec seulement six mois restant sur son contrat, Cavani a été fortement lié à un déménagement à l’Atletico Madrid ce mois-ci, alors qu’il a également été suggéré que Tottenham était intéressé.

Cependant, le Manchester Evening News affirme que les représentants de Cavani ont offert à l’attaquant la possibilité de signer pour United cet été en tant que joueur autonome, après avoir apparemment clairement indiqué qu’il n’irait nulle part ce mois-ci.

Atleti aurait offert 10 millions d’euros pour signer le buteur Cavani ce mois-ci, mais il a affirmé que les géants de la Ligue 1 avaient répondu avec une demande de 30 millions d’euros; un prix que les Espagnols ne veulent pas respecter.

En tant que tel, Cavani est libre de négocier un accord pré-contrat ailleurs – et le MEN estime que l’argent de United et le manager Ole Gunnar Solskjaer réfléchissent actuellement à une approche. Lire la suite…