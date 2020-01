Bruno Fernandes est nécessaire à Manchester United

LISBONNE, PORTUGAL – 27 JANVIER: Bruno Fernandes de Sporting CP en action pendant le match de Liga NOS entre Sporting CP et CS Maritimo à l’Estadio Jose Alvalade le 27 janvier 2020 à Lisbonne, Portugal. (Photo de Gualter Fatia / .)

Manchester United a connu une saison inférieure à la moyenne, avec seulement 34 points en Premier League jusqu’à présent. Il y a quelques facteurs à blâmer pour cet échec, notamment un milieu de terrain faible. United a subi des blessures toute la saison, le milieu de terrain étant la zone du terrain qui souffre le plus. Les maestros Paul Pogba et Scott McTominay sont tous les deux absents, forçant Ole Gunnar Solskjaer à jouer sur le terrain comme Andreas Pereira. Cela a laissé le milieu de terrain avec un manque de créativité et de présence physique. United est historiquement connu pour ses milieux de terrain forts et créatifs. Dans le passé, Cristiano Ronaldo, David Beckham et Paul Scholes ont tous honoré le terrain en rouge. C’est une partie de United qui doit être relancée; et ça peut être par Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes un incontournable pour Manchester United

Fournir les attaquants

L’attaque de United met en scène de nombreux jeunes qui continueront également de grandir et de se développer. Ces joueurs incluent Mason Greenwood, Marcus Rashford, Daniel James et Anthony Martial. Ces joueurs seraient encore plus meurtriers avec un milieu de terrain créatif pour les soutenir et les aider. À l’heure actuelle, ils portent une charge de travail trop élevée et ne sont pas en mesure d’atteindre leur plein potentiel.

Bruno Fernandes est exactement ce dont United a besoin. Il sera en mesure de fournir la créativité dont il a désespérément besoin dans une zone vitale du terrain, et il renforcera une attaque déjà mortelle. Fernandes est connu pour sa passe décisive, qui est exactement la zone qui manque à United. Ils ont le pouvoir d’attaque, mais personne pour subvenir aux besoins des attaquants. En obtenant la signature de Fernandes, cela changerait.

Unis se rapprochent de la signature

Manchester United a été lié à de nombreuses transactions, mais n’a pas réussi à signer. Un nouveau visage est absolument nécessaire à Manchester et les responsables savent que Fernandes serait la bonne signature. Ils l’ont poursuivi tout l’hiver, peinant à s’entendre sur un prix avec le Sporting, mais selon Fabrizio Romano, les Red Devils ont maintenant envoyé leur offre officielle au club portugais. United a été très critiqué pour sa signature hors de prix de Harry Maguire, mais ils sont dans une si mauvaise position qu’il semble qu’ils aient finalement accepté les conditions du Sporting.

Photo principale

