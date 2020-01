Bruno Fernandes explique son amour pour Man Utd après l’annonce de la signature du club

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 5:12

Manchester United a confirmé la signature de Bruno Fernandes du Sporting Lisbon pour un premier contrat de 46,6 millions de livres sterling pour un contrat de cinq ans et demi, avec une option de prolongation d’un an.

Ole Gunnar Solskjaer a finalement atteint son objectif le plus élevé en janvier après des semaines de marchandage sur les frais, tandis que United a également perdu l’intérêt tardif de Barcelone pour le joueur de 25 ans.

Uni paiera 46,6 millions de livres sterling à l’avance, et 8,5 millions de livres sterling supplémentaires dépendront de la qualification de la Ligue des champions et des apparences du joueur. La facture finale pourrait augmenter de 12,7 millions de livres supplémentaires sur la base d’un certain nombre de clauses supplémentaires basées sur les réalisations de Fernandes à long terme.

Fernandes, qui compte 19 sélections pour le Portugal et les a aidés à remporter la Ligue des Nations l’été dernier, a marqué un total impressionnant de 64 buts en 137 matches avec le Sporting toutes compétitions confondues.

Fernandes a déclaré à United site officiel: «Mon amour pour Manchester United a vraiment commencé lorsque je regardais Cristiano Ronaldo jouer et depuis lors, je suis un grand fan de ce grand club.

«Pour moi, jouer maintenant pour Manchester United est incroyable, j’ai travaillé dur pour arriver à ce moment et je peux promettre aux fans que je donnerai tout pour le badge afin de nous apporter plus de succès et de trophées.

«Je tiens à remercier le Sporting pour tout ce qu’il a fait pour moi. C’est surréaliste d’entendre les belles paroles qui ont été dites à mon sujet par les joueurs qui jouaient pour cette équipe.

“Un grand merci à Ole et à tout le monde à Manchester United pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et j’ai hâte de commencer à rembourser cela sur le terrain.”

Parlant de l’arrivée de Fernandes après la victoire de mercredi soir en Coupe Carabao contre ses rivaux de Manchester City, Solskjaer a déclaré à MUTV: «Nous sommes ravis d’avoir été d’accord avec le Sporting.

“Cela a été de bonnes négociations, nous savons à travers l’histoire que ce sont deux clubs qui se sont bien entendus et nous sommes parvenus à un accord.”

La signature a été accueillie avec un certain scepticisme par Gary Neville, cependant, la légende des États-Unis avertissant de ne pas trop attendre de Fernandes pendant le reste de la saison.

Il a déclaré à Sky Sports: «Le milieu de terrain de Man Utd a besoin d’être renforcé pendant un certain temps. Ils ont eu d’énormes problèmes, non seulement en termes de recrutement de joueurs, mais avec des blessures à des joueurs clés – Pogba, McTominay ont disparu – il est donc essentiel qu’ils concluent un accord dans ce domaine.

“Je pensais qu’ils feraient au moins deux offres dans cette fenêtre, nous verrons donc ce qui se passe. Un attaquant est maintenant requis avec ce qui s’est passé avec Marcus Rashford mais (Fernandes) est positif.

«Ils ont un joueur de bonne qualité, mais je n’ai pas d’énormes attentes pour les prochains mois. Pour venir en Angleterre et s’installer, il aura besoin de temps. »

Fernandes devrait entrer directement dans l’équipe United pour le match à domicile samedi soir avec les Wolves.