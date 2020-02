Bruno Fernandes fait de Manchester United une tenue dangereuse

MANCHESTER, ANGLETERRE – 27 FÉVRIER: Bruno Fernandes de Manchester United lors de l’UEFA Europa League ronde de 32 match retour entre Manchester United et Club Brugge à Old Trafford le 27 février 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Bruno Fernandes a encore une fois réalisé une performance magistrale lors de la victoire éclatante de Manchester United 5-0 contre le Club de Bruges. Le milieu de terrain portugais a inspiré ses coéquipiers à une victoire confortable avec sa vision précise. Il s’avère être une signature phénoménale et cherche à tirer son camp vers le triomphe de la Ligue Europa.

Bruno Fernandes rend Manchester United plus dangereux

Performance magique de Bruno

Ce n’est pas souvent qu’un joueur rejoint une équipe en janvier et a un impact immédiat. Nous entendons des histoires de signatures qui ont besoin de temps pour se coucher; s’installer dans un nouvel environnement; pour connaître ses coéquipiers. Pas Bruno Fernandes. Il a rejoint cette équipe de Manchester United et, dans un mois, il semble appartenir au gazon d’Old Trafford.

Contre Bruges, Fernandes semblait avoir faim pour lancer rapidement Manchester United. En dix minutes, il a pris deux tirs cadrés et a cherché à créer des occasions pour Juan Mata et Odion Ighalo. Il exposait son stand pour ce qui allait arriver.

À la 27e minute, Fernandes dépêcha froidement un penalty accordé pour un handball de Simon Deli, qui le vit expulser. Le saut que Fernandes prend quand il prend ses pénalités devient déjà emblématique à Old Trafford. Il incarne la facilité et la classe qu’il met en valeur lorsqu’il joue. Peu de temps après, United a gagné 2-0. Le Portugais a effectué une passe parfaitement pondérée au poteau arrière où Mata a placé le ballon en face du but pour qu’Ighalo puisse saisir. La chance ne se présenterait certainement pas sans la vision suprême de Fernandes.

Tout au long, le meneur de jeu s’est bien lié aux autres, déplaçant rapidement le ballon. Il a accéléré le rythme du match, ce qui convenait au style de United et leur a permis de se déchaîner en première mi-temps. Il a également joué une main dans la troisième place de United, quand il a joué avec Fred qui a mis Scott McTominay en place pour monter 3-0. Le rythme du jeu de United mènera généralement à des résultats inspirés. Quand ils jouent plus vite, ils ont tendance à gagner. Quand ils jouent le ballon plus lentement et plus méthodiquement, ils ont tendance à lutter. L’énergie et la détermination de Fernandes rendent le jeu de United plus efficace.

La cohérence est la clé

Toute la saison, le problème de United a été la cohérence. Ils ont lutté contre des équipes que vous attendez d’eux à battre confortablement. Il est difficile de penser aux moments où United a emporté des équipes cette saison. Pour aussi bien qu’ils l’ont été dans les grands matches, les joueurs de United se sont laissés aller face aux équipes de Premier League les plus moyennes. C’est là que la brillance individuelle compte. Monte, Bruno Fernandes.

Le match de dimanche contre Watford a vu Fernandes marquer son premier but et fournir deux passes décisives. Des moments de qualité comme celui-ci le distinguent des autres milieux de terrain de United. La passe dans Anthony Martial était le genre de passe vers l’avant sur laquelle le pacy attaquant de United devait prospérer. Mettre le ballon derrière doit être la priorité, et quand il est sur le ballon, c’est la priorité de Bruno.

Au début de sa carrière en Premier League, le joueur de 25 ans réalise en moyenne 3,3 tirs et 2,3 passes clés par 90 minutes, plus que tout autre milieu de terrain de United. Cette franchise et cette créativité sont nécessaires pour que United réussisse.

Reste à voir si ce type de formulaire peut durer. Bien sûr, Bruno Fernandes a commencé brillamment et a brillé au Sporting de Lisbonne, mais il est toujours difficile de jouer à ce niveau de manière cohérente. Cependant, s’il parvient à le faire, United a alors un joueur magistral à sa disposition. Celui qui sera la clé s’ils veulent avoir un succès continu à l’avenir.

Photo principale

Intégrer à partir de .