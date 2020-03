Bruno Fernandes fera plus à Manchester United

236

Le manager du Sporting Lisbon, Silas, a excité les fans de Manchester United en affirmant qu’il y avait encore plus à venir de Bruno Fernandes.

Le talentueux Portugais a déjà obtenu trois buts et deux passes décisives malgré son arrivée à Old Trafford en janvier.

Les supporters espéraient seulement que Bruno produirait les marchandises immédiatement et ne s’y attendait pas, car il était prévu qu’il aurait besoin d’une période d’ajustement.

Le milieu de terrain de 25 ans n’aurait pas pu souhaiter un meilleur départ pour sa carrière dans United et son ancien manager suggère que cela ne fera que s’améliorer.

Ce n’est pas tout à fait une coïncidence si l’arrivée de Bruno a vu une amélioration de la forme des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer et que cela puisse durer longtemps.

Silas (Directeur sportif): “Y avait-il un doute que Bruno Fernandes allait arriver à #mufc et être ce qu’il est? Il fera plus. Imaginez dans quelques mois, quand il sera plus intégré.” #mulive [record, @Sport_Witness]

– utdreport (@utdreport) 2 mars 2020

Étant donné le nombre de contributions de Bruno à l’objectif, il est difficile d’imaginer un nombre encore plus élevé, mais apparemment, c’est ce à quoi les fans peuvent s’attendre.

Paul Pogba étant sur le point de revenir, il semblerait que Manchester United soit sur le point de terminer sa campagne.

Espérons que le couple créatif puisse s’adapter rapidement et que Solskjaer puisse récolter les fruits de ses décisions.

Si le talentueux duo conservait une bonne forme, les chances de United de se classer parmi les quatre premières augmenteraient énormément, en particulier compte tenu des performances de Leicester City et Chelsea récemment.

