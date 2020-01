Bruno Fernandes jouera le dernier match du Sporting Lisbonne avant de rejoindre Manchester United

Bruno Fernandes ne deviendra un joueur de Manchester United qu’au moins mardi, selon le média portugais Record.

Il y a eu une percée dans les négociations entre les Red Devils et le Sporting Lisbon samedi lorsque le club d’Old Trafford a augmenté son offre à 55 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus (46,4 millions de livres sterling plus 12,7 millions de livres sterling), soit seulement 5 millions d’euros (4,2 livres sterling). millions de dollars) en deçà de la demande minimale de frais fixes du club de Lisbonne et correspondant à leur évaluation globale de 70 millions d’euros (59,1 millions de livres sterling).

Il est entendu que cette dernière offre est sur la table mais n’a pas été formalisée.

Les pourparlers sont désormais en suspens tandis que le président des Lions, Frederico Varandas, “analyse les bonus” inclus dans l’accord. On s’attend à ce qu’il revienne à la table pour faire une dernière poussée pour une augmentation de certains bonus plus réalistes (tels que Fernandes faisant un certain nombre d’apparitions pour les Reds, nombre de casquettes portugaises) et une diminution des moins réalistes (tels que Médailles de la Ligue des champions remportées, championnats de Premier League gagnés).

Cependant, il est entendu que Varandas prendra délibérément au moins aujourd’hui pour continuer à envisager ces options afin de gagner du temps afin que le joueur de 25 ans puisse jouer une dernière fois pour le Sporting lors du match de ce soir contre Maritimo.

Cela a été confirmé par l’entraîneur-chef du Sporting, Jorge Silas, lors de sa conférence de presse d’avant-match, dans laquelle il a déclaré: “Je pense qu’il jouera et jouera certainement bien”.

C’est au crédit des Lions qu’ils ont réussi à retarder les négociations assez longtemps pour permettre à la star du milieu de terrain de jouer dans chacun de leurs matches de janvier. Les négociateurs de United, en revanche, ont commis une erreur en autorisant cela à s’étendre sur un mois au cours duquel Ole Gunnar Solskjaer avait désespérément besoin de renforcer son équipe décimée de Manchester United.

Les fans de United devront être convaincus que l’arrivée du joueur à Old Trafford sera meilleure tard que jamais. Pendant ce temps, tous les signes restent positifs qu’un accord est proche et que le match de ce soir à l’Alvalade sera le dernier match de Bruno Fernandes dans les cerceaux vert et blanc du Sporting Lisbonne.