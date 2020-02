Bruno Fernandes promet que Manchester United est tenu par des loups

Crédit photo: .

Bruno Fernandes a commencé à Old Trafford, à peine 48 heures après avoir terminé son déménagement de 62 millions de livres au Sporting Lisbon. Le match nul 0-0 laisse Manchester United six points derrière Chelsea en quatrième, tout en tombant au septième en raison des résultats de Tottenham et Sheffield United.

Bruno Fernandes semble brillant alors que Manchester United est détenu par des loups

Le rôle inattendu de Bruno Fernandes

Avec United qui crie pour un milieu de terrain créatif et attaquant, la signature de Fernandes a été saluée par les fans et les médias. Et pourquoi pas? L’international portugais a été impliqué dans 15 buts en 17 départs pour le Sporting cette saison. Il n’est pas surprenant que son manager l’ait jeté immédiatement. Le rôle plus profond qu’il a adopté a été la principale surprise de la journée.

Ole Gunnar Solskjaer, a étonnamment choisi de jouer Andreas Pereira hors de forme dans un rôle plus avancé, ce qui signifie que Bruno Fernandes a joué un rôle de meneur de jeu profond. Un rôle dans lequel il s’est épanoui en quelques instants. Les compétences de Bruno correspondent aux besoins du milieu de terrain de United, avec lui prenant le plus de passes (88) et les passes les plus progressives jusqu’au dernier tiers (44).

Malgré cela, nous n’avons pas vu l’étincelle créative dont United avait besoin pour améliorer leurs résultats incohérents. Leur métrique de buts attendus ne s’est pas améliorée, en fait, elle semblait toujours moyenne, United devrait marquer 0,84. En fait, les visiteurs avaient les meilleures chances de qualité, les objectifs attendus des Wolves étant de 1,29. Bruno doit être à la pointe du milieu de terrain, reliant le jeu aux attaquants pour maximiser la qualité des chances.

Nouvelle signature, même résultat

Malgré la brillante introduction de Bruno Fernandes à Old Trafford, ce fut malgré tout une performance décevante. Encore une fois, les hommes de Solskjaer ont eu du mal à briser une défense résistante, tout en restant vulnérables à la contre-attaque. L’adama Traore, d’une rapidité effrayante, a causé des problèmes à Luke Shaw toute la soirée, posant des questions dangereuses du côté droit. À plusieurs reprises, il a joué dans des croix scintillantes vers l’omniprésence de Raul Jiminez. La défense de United a été résolue, même si Diogo Jota sera lésé de ne pas avoir obtenu de pénalité après un défi de Harry Maguire, tandis que Romain Saiss a gaspillé une grande chance vers la fin.

La défense n’a jamais été un problème pour United cette saison. En fait, ils ont concédé le même nombre de buts que leurs voisins bruyants, Manchester City. C’est ce qui se passe à l’autre bout qui inquiète Ole et son équipe d’entraîneurs. Anthony Martial était largement absent du match, tentant de faire des runs intelligents, mais manquant d’une passe par derrière. Juan Mata a eu des moments brillants, se connectant bien avec Bruno Fernandes par patchs, tandis que Dan James a eu du mal à faire beaucoup d’impact. Il a fallu attendre le temps additionnel pour obtenir la meilleure chance du match, où Aaron Wan-Bissaka a joué un somptueux centre en direction de Diogo Dalot, qui ne pouvait que s’élancer large sous une pression intense.

Constamment incohérent

C’était un autre match dans lequel United aurait si facilement pu gagner, mais aurait pu en même temps perdre. Un match qui résume la saison qu’ils ont. Ce mois-ci pourrait voir le retour de Scott McTominay et Paul Pogba, ajoutant de la profondeur et de la qualité au milieu de terrain. La perspective de voir Bruno Fernandes et Paul Pogba s’associer doit exciter les fans de United. Cependant, sans la finition impitoyable et le mouvement intelligent de Marcus Rashford, il devient de plus en plus difficile de marquer des buts cohérents, rendant les résultats tels que ceux de samedi d’autant plus probables.

Bruno a fait bonne impression aux fidèles d’Old Trafford, mais il s’attend à frapper le sol en courant. Des objectifs et de la créativité sont nécessaires dans l’équipe de Solskjaer – et rapidement. Si United va faire sa place en Ligue des champions, son nouvel homme devra s’appuyer sur les bases solides qu’il a posées pour ses débuts prometteurs.

