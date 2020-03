Bruno Fernandes salue le souci du détail d’Ole Gunnar Solskjaer

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a révélé qu’il était satisfait des méthodes d’Ole Gunnar Solskjaer, bien qu’il n’ait été au club que pendant une courte période.

L’arrivée des Portugais a coïncidé avec la meilleure forme de la saison du club qui a malheureusement été stoppée par les problèmes de santé publique actuels.

Cependant, beaucoup pensent que ce n’est pas une coïncidence si United s’est amélioré depuis que Bruno a rejoint l’équipe en janvier et pensent qu’il est au cœur de la course invaincue en cours.

Solskjaer semblait heureux d’avoir conclu un transfert pour l’ancien Sporting Lisbon dans une fenêtre qui est connue pour être difficile dans les négociations.

La formation 4-2-3-1 des Red Devils demande un meneur de jeu de qualité pour faire la différence et avant son arrivée, la confiance reposait sur Jesse Lingard et Andreas Pereira.

Selon Sky Sports, Bruno a déclaré: «C’est difficile parce que ça fait un mois, mais il est toujours prudent avec les détails et pour moi, c’est important parce que c’est une des choses qui change le football maintenant à la recherche des détails.

«Maintenant, chaque entraîneur est vraiment bon, ils se regardent et apprennent les uns des autres et le jeu est donc difficile. Vous avez maintenant des vidéos et la plupart des équipes savent ce que vous ferez, où vous placerez le ballon, où elles doivent appuyer pour que le jeu devienne de plus en plus difficile.

«Je pense qu’il est vraiment bon dans ce domaine et il était footballeur, donc il sait quand il doit parler aux joueurs, quand il doit donner q bonne parole ou parfois venir vous pousser à donner plus. Je pense que lorsque vous avez un passé dans le football, vous comprenez ces choses plus que lorsque vous n’avez pas [a past].

«Mais parfois, il y a des entraîneurs qui ne jouent jamais au football et ils le savent aussi, cela dépend donc de l’entraîneur, mais je pense qu’Ole fait très attention à ce genre de points. Il veut la perfection, ce qui est impossible, mais il essaie de nous demander de plus en plus. »

Les normes élevées de Solskjaer sont exactement ce dont le club a besoin et il semble porter ses fruits en termes de résultats.

La pause actuelle de la saison, aussi absolument nécessaire qu’elle ait été, est arrivée au pire moment possible pour Manchester United.

Les hommes de Solskjaer ont été incohérents tout au long de la campagne et lorsqu’ils ont finalement mis en place une descente décente, celle-ci a été soudainement interrompue.