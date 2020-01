Bruno Fernandes signe pour Manchester United

Manchester United a confirmé que Bruno Fernandes avait achevé un transfert de 46 millions de livres du Sporting Lisbon.

Le joueur a réalisé son rêve de toute une vie de jouer en Premier League.

“Pour moi, jouer maintenant pour United est incroyable, j’ai travaillé dur pour arriver à ce moment et je peux promettre aux fans que je donnerai tout pour le badge pour nous apporter plus de succès et de trophées”,

“Mon amour pour Manchester United a vraiment commencé quand je regardais Cristiano Ronaldo jouer et depuis lors, je suis un grand fan de ce grand club”, a déclaré le joueur de 25 ans. «Pour moi, jouer maintenant pour Manchester United est incroyable, j’ai travaillé dur pour arriver à ce moment et je peux promettre aux fans que je donnerai tout pour le badge afin de nous apporter plus de succès et de trophées. Je tiens à remercier le Sporting pour tout ce qu’il a fait pour moi. C’est surréaliste d’entendre les belles paroles qui ont été dites à mon sujet par les joueurs qui jouaient pour cette équipe. Un grand merci à Ole et à tout le monde à Manchester United pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et j’ai hâte de commencer à rembourser cela sur le terrain. »

🔴 🤝 🇵🇹 # MUFC est ravi d’annoncer la signature de Bruno Fernandes!

– Manchester United (@ManUtd) 30 janvier 2020

Le manager Olé Gunnar Solskjaer était ravi d’accueillir l’international portugais dans le club. “Nous suivons Bruno depuis de nombreux mois et tout le monde ici a été extrêmement impressionné par tous ses attributs et ce qu’il apportera à cette équipe”, a déclaré le manager. «Plus important encore, il est un être humain formidable avec une grande personnalité et ses qualités de leader sont évidentes pour tous. Les statistiques des buts et des passes décisives de Bruno parlent d’elles-mêmes, il sera un ajout fantastique à notre équipe et il nous aidera à continuer dans la deuxième partie de la saison. La pause hivernale arrive à point nommé pour que nous intégrions Bruno dans l’équipe et qu’il fasse la connaissance de ses coéquipiers. »

Fernandes devrait faire ses débuts contre les Wolves samedi.