Bruno Guimaraes: “Mon rêve était l’Atletico. Mais le Lyon de Juninho a montré plus d’intérêt”

Bruno Guimaraes, Milieu de terrain de Lyon prochain adversaire de la Juventus, a parlé au Canal Football Club de son arrivée en France après que l’intérêt de l’Atletico Madrid se soit manifesté cet hiver: “Ce fut la décision la plus difficile de ma carrière, j’y ai réfléchi continuellement les nuits où je ne pouvais pas dormir. L’Atletico était mon option préférée, mais ils n’étaient pas assez persistants pour m’appeler ou m’envoyer des messages, me demander comment j’allais ou si j’avais besoin de quelque chose. Depuis que Lyon est entré en contact, il a montré une grande attention pour moi. Ils m’ont fait sentir important, comme si j’avais été un grand joueur. Ils me voulaient à tout prix et Juninho était fondamental. “