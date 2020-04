Bruno Labbadia, nouvel entraîneur du Hertha Berlin

Le technicien allemand Bruno Labbadia sera le nouvel entraîneur du Hertha Berlin pour remplacer Alexander Nouri, comme l’a confirmé jeudi le club de Bundesliga. Ils n’ont pas précisé la durée de l’accord conclu entre les deux parties.

04/09/2020

Le à 19:05

CEST

Europa Press

Labbadia, 54 ans Il commencera son travail d’entraîneur de l’équipe de Berlin lundi prochain, et c’est déjà quatrième entraîneur jusqu’à présent cette saison. Ante Covic, puis l’ancien entraîneur allemand Jürgen Klinsmann et récemment Nouri ont été licenciés.

Labbadia a précédemment travaillé dans des clubs comme Bayer Leverkusen, Hambourg, Stuttgart et, plus récemment, jusqu’à l’été dernier,

à Wolfsburg. “Je suis vraiment fasciné et j’ai hâte de commencer ce défi. Hertha a des ambitions pour l’avenir et est un

plaisir de pouvoir faire partie de ces plans “, a-t-il déclaré dans des déclarations proposées par le club.

Le Hertha occupe la treizième position avec 28 points, six au-dessus de la descente, après le différend de 25 jours. La Bundesliga est suspendue jusqu’au 30 avril en raison de la pandémie de coronavirus et on ne sait pas quand elle reprendra, tout comme le reste du football européen.