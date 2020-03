Bryan Robsen impressionné par l’impact de Bruno Fernandes

La légende de Manchester United, Bryan Robson, a eu des éloges incroyables réservés à Bruno Fernandes après un brillant début de carrière à Old Trafford.

Le magicien portugais est déjà très apprécié des fans alors qu’il menait son équipe sur une descente invaincue qui a longtemps disparu de leur saison.

United était incohérent toute la campagne bien avant l’arrivée de Bruno et ce n’est pas une coïncidence comment ils jouent depuis qu’il a rejoint.

Robson a choisi de comparer l’ancien sportif avec la légende du club Paul Scholes, ce qui est certainement un énorme compliment.

Si Bruno finit par remporter même la moitié des trophées de l’ancien produit de l’académie, il serait considéré comme une signature réussie après tout.

Selon Manchester Evening News, Robson a déclaré: «Je pense que cela a été un impact formidable et les premiers signes montrent qu’il ressemble à un joueur de haut niveau.

«Il est toujours en mouvement, il veut toujours le ballon, il a une touche excellente et fait des mouvements doubles, un peu comme Scholesy le faisait auparavant.

«C’est là que vous allez dans un sens et que vous revenez et que vous avez quelques mètres d’espace, donc il peut monter sur le ballon de cette façon.

«Son niveau d’énergie et son rythme semblent vraiment bons et il a montré qu’il peut réussir une passe et marquer des buts. Donc, la période initiale où il a été au club s’annonce bien. Grands signes.

«Je l’ai déjà vu autour du camp d’entraînement et il s’entend très bien avec les garçons, vu qu’il n’est ici que depuis quelques mois.

“Ce que j’aime voir quand il est sur le terrain, même s’il est un joueur avant-gardiste, il pivote déjà et regarde sur son épaule, exigeant de ses coéquipiers.”

Bruno était certainement la pièce manquante pour Manchester United, en particulier avec l’amour d’Ole Gunnar Solskjaer pour la formation 4-2-3-1.

L’efficacité de cette formation est plus ou moins définie par le milieu de terrain offensif et le club comptait sur le duo hors-forme Jesse Lingard et Andreas Pereira.

L’arrivée de Bruno a montré aux fans quel genre de qualité ils manquaient et avec Paul Pogba prêt à revenir dans la programmation, les choses pourraient encore s’améliorer.

Solskjaer n’aura bientôt que l’embarras du choix et les supporters sont curieux de savoir comment il pourra intégrer tous ses meilleurs joueurs ensemble.